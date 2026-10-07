세븐일레븐, '노네임' 와인 출시…고흐 와인 15만병 판매

AI 핵심 요약beta
- 세븐일레븐은 7일 이탈리아 레드와인 노네임을 출시했다.
- 전용 테이스팅 글라스를 포함한 기획세트로 6만2400원이다.
- 세븐일레븐은 31일까지 와인 119종 할인행사를 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
119종 와인 20% 할인
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 세븐일레븐은 이탈리아 레드와인 '지아코모 보르고뇨 노네임'을 출시했다고 7일 밝혔다.
이번 신상품은 전용 테이스팅 글라스를 포함한 기획세트로 선보이며 가격은 6만2400원이다. 세븐일레븐은 가을철 레드와인 수요를 겨냥해 이 상품을 단독으로 기획했다.
세븐일레븐에 따르면 지난달 레드와인 매출은 전월 대비 26% 증가했다. 지난해 9월에도 전월 대비 15% 늘었다.
지난달 출시한 '반 고흐 아트와인' 2종은 출시 3주 만에 15만병 이상 팔렸다. 세븐일레븐은 해당 상품이 자사 와인 카테고리 판매 1·2위에 올랐다고 설명했다.
노네임은 이탈리아 피에몬테의 와이너리 지아코모 보르고뇨가 네비올로 포도로 만든 와인이다. 세븐일레븐은 이 와인을 전용 글라스와 함께 판매한다.
화이트와인 '플럼 샤도네이'와 '플럼 사바냥'도 새로 선보인다. 두 상품의 가격은 각각 8만7400원이다. 이 밖에 '텍스트북 나파 까버네쇼비뇽'과 '앙리마티스 보히가스' 등을 이달 주요 판매 상품으로 구성했다.
세븐일레븐은 오는 31일까지 와인 119종을 대상으로 '#WINE' 기획전을 연다. 삼성·현대·롯데·우리카드나 네이버페이 포인트머니, 토스페이 머니·계좌로 결제하면 20% 할인한다.
kji01@newspim.com