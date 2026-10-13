세븐일레븐, '완판 비스킷' 다시 판다…일본 젤리 신상품도 출시

AI 핵심 요약beta
- 세븐일레븐은 15일 일본 인기 젤리를 국내 출시했다
- 세븐일레븐은 8일 완판 간식의 재출시를 단행했다
- 세븐일레븐은 글로벌 소싱 상품군을 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 세븐일레븐이 일본 인기 간식을 국내에 선보이며 글로벌 소싱 상품을 확대한다.
세븐일레븐은 오는 15일 일본 인기 젤리 '노벨소르베구미'를 출시하고, 지난해 완판된 '컨트리맘꿀고구마맛'을 지난 8일 재출시했다고 13일 밝혔다.
올해 1월 1일부터 이달 11일까지 카테고리별 매출을 분석한 결과, 삼각김밥은 전년 동기 대비 31%, 김밥은 19%, 샌드위치는 24% 각각 증가했다. 간식 카테고리에서도 젤리와 비스킷 매출이 각각 18%, 33% 신장했다.
'노벨소르베구미'는 백도 맛 젤리로 차가운 샤베트를 연상시킨다. 겉은 사각사각하고 속은 말랑말랑한 식감이 특징이며, 가격은 3000원이다.
'컨트리맘꿀고구마맛'은 고구마 페이스트와 화이트 초콜릿 칩을 넣어 진한 고구마 풍미와 부드러운 단맛을 살렸다. 지난해 가을 한정 상품으로 출시 후 수입 물량 2만 개가 2개월여 만에 완판됐으며, 가격은 5500원이다. 전자레인지에 약 20초간 데우면 더욱 부드럽게 즐길 수 있다.
세븐일레븐은 최근 3년간 글로벌 소싱 상품 260여 종을 선보였으며, 누적 판매량은 2000만 개를 넘어섰다. 일본 생초코파이와 오하요 브륄레 밀크 등 해외 인기 디저트에 이어 이번에는 젤리와 비스킷으로 상품군을 확대한다.
nrd@newspim.com