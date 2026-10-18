[격투기] 유수영, 무패 신예 코반첵에 서브미션 승…UFC 통산 3승

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '유짓수' 유수영이 적지에서 무패 신예를 꺾고 UFC 통산 3승째를 달성했다. 장기인 그라운드 기술을 앞세워 UFC 진출 후 첫 피니시 승리를 거뒀다.

유수영은 18일(한국시간) 캐나다 앨버타주 에드먼턴 로저스 플레이스에서 열린 'UFC 파이트 나이트: 버클리 vs 맬럿' 밴텀급 경기에서 코디 코반첵(캐나다)을 3라운드 4분 19초 만에 키무라 서브미션으로 제압했다.

지난 3월 일라이자 스미스에게 패하며 첫 고배를 마셨던 유수영은 7개월 만의 복귀전에서 승리하며 옥타곤 전적 3승 1패를 기록했다. 이전 승리가 모두 판정승이었던 만큼 이번 피니시는 더욱 값졌다. 유수영의 종합격투기 통산 전적은 17승 4패 2노콘테스트가 됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유수영(오른쪽)과 코디 코반첵. [사진=UFC 코리아] 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

반면 홈 팬들의 일방적인 응원을 등에 업고 UFC 데뷔전에 나선 코반첵은 프로 통산 9연승 행진을 마감하며 첫 패배의 쓴잔을 들었다.

경기 양상은 유수영의 일방적인 압박이었다. 1라운드 초반부터 옥타곤 바깥을 돌며 탐색전을 펼친 유수영은 한쪽 다리를 잡아채며 테이크다운에 성공했다. 코반첵이 일어설 때마다 다시 바닥으로 끌고 내려가 상위 포지션을 점유하며 짧은 파운딩으로 상대를 괴롭혔다.

2라운드 역시 그라운드 공방전이 이어졌다. 코반첵이 테이크다운을 막아서며 위기 상황을 맞이하기도 했으나 유수영은 하체 관절기를 시도하며 곧바로 자세를 뒤집었다. 이후 탑 포지션을 차지한 채 연이어 주먹을 꽂아 넣으며 주도권을 뺏기지 않았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유수영(오른쪽)이 17일(한국시간) 계체 행사에서 코반첵과 페이스오프하면서 신경전을 펼치고 있다. [사진=UFC 코리아] 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

마지막 3라운드에서 코반첵이 큰 주먹을 휘두르며 반격에 나섰지만 유수영은 빈틈을 놓치지 않았다. 다시 상대를 바닥으로 깔아뭉갠 뒤 백 포지션을 잡고 상대를 옥죄었다.

결정적인 순간은 경기 종료 1분여를 남기고 나왔다. 유수영은 코반첵의 왼팔을 강하게 제압한 뒤 몸을 돌려 완벽한 키무라를 완성했다. 고통을 참지 못한 코반첵이 항복 의사로 탭을 쳤고 주심은 즉시 경기를 중단했다.

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