[격투기] '유짓수' 유수영, 18일 캐나다 무패 신예 코반첵과 오프닝 매치

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = '유짓수' 유수영(30)이 UFC 첫 패배를 딛고 7개월 만에 옥타곤으로 돌아온다. 오프닝 매치에서 UFC 통산 3승을 노린다.

ROAD TO UFC 시즌3 남자 밴텀급(61.2kg) 우승자 유수영은 오는 18일 캐나다 앨버타주 에드먼턴 로저스 플레이스에서 열리는 'UFC 파이트 나이트: 버클리 vs 맬럿' 제1경기에서 코디 코반첵(28·캐나다)과 맞붙는다.

[서울=뉴스핌] 유수영은 오는 18일 캐나다 앨버타주 에드먼턴 로저스 플레이스에서 열리는 'UFC 파이트 나이트: 버클리 vs 맬럿' 제1경기에서 코디 코반첵(28·캐나다)과 맞붙는다. [사진=UFC 코리아] 2026.10.16 football1229@newspim.com

유수영은 이번 경기에서 UFC 3승에 도전한다. 종합격투기(MMA) 통산 전적 16승 4패 2무효인 유수영은 2024년 UFC의 아시아 유망주 선발 토너먼트 ROAD TO UFC 시즌3 오프닝 라운드부터 5연승을 달렸다.

하지만 지난 3월 일라이자 스미스에게 2라운드 리어네이키드 초크 서브미션으로 패하며 연승 행진을 마감했다. 이후 약 7개월 동안 재정비를 거쳐 복귀전을 치른다.

유수영은 "지난 경기에서 져서 아쉽지만 첫 라운드에 테이크다운 등 내가 보여줄 수 있는 부분을 보여줘 힘을 얻었다"며 "패배를 통해 배우고 생각한 부분을 이번 경기에서 보여주고 싶다"고 말했다. 이어 "타격이나 그래플링에서 상대를 압도하겠다"고 덧붙였다.

상대 코반첵은 MMA 통산 9승 무패를 기록 중인 캐나다 유망주다. 대회 개최지인 캐나다 에드먼턴을 기반으로 하는 유니파이드 MMA 밴텀급 챔피언을 지냈다. 지난해 9월 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)에서 3라운드 KO승을 거두고 UFC에 입성했다. 이번 경기가 UFC 데뷔전이다.

코반첵은 통산 9승 가운데 KO 4승과 서브미션 2승을 기록해 피니시율은 67%다. 킥복싱과 무에타이를 기반으로 한 타격에 강점을 갖췄다.

코반첵은 "내 기술에 자신이 있다. 이번 주말 유수영을 KO시키겠다"며 "평생 레슬링을 해왔기 때문에 그래플링에도 자신 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 유수영(왼쪽). [사진=UFC 코리아] 2026.10.16 football1229@newspim.com

유수영은 원정 경기와 상대의 무패 기록에도 자신감을 나타냈다. 그는 "캐나다 선수와 캐나다 원정에서 싸우는 데다 상대도 무패인 만큼 강한 선수라고 생각한다"면서도 "위협적이거나 신경 쓰이는 부분은 없다. 이번 경기에서 이겨 UFC 밴텀급 톱15 안으로 들어가겠다"고 밝혔다.

이번 대회 메인 이벤트에서는 UFC 웰터급 '뉴 만사' 와킨 버클리(32·미국)와 '프로퍼' 마이크 맬럿(34·캐나다)이 맞붙는다. 이번 대회는 오전 6시부터 tvN 스포츠와 TVING을 통해 생중계된다.

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