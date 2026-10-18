AG 금메달 주역 이영준, 발·머리로 멀티골 쾅! 쾅!

AI 핵심 요약beta
- 이영준은 18일 스위스컵 복귀전에서 멀티골을 기록했다
- 그라스호퍼는 그렌헨을 8-0으로 꺾고 16강에 진출했다
- 이영준은 시즌 공식전 5골로 개인 최다 득점을 경신했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
그라스호퍼, 스위스컵 2라운드 5부팀 상대로 8-0 대승
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달의 주역 이영준(그라스호퍼)이 소속팀 복귀전에서 멀티골을 터뜨리며 팀의 대승을 견인했다. 그라스호퍼는 18일(한국시간) 스위스 그렌헨의 슈타디온 브륄에서 열린 FC 그렌헨(5부 리그)과의 2026-2027 스위스컵 2라운드(32강) 원정 경기에서 8-0 대승을 거뒀다.
최근 정규리그 3연패 늪에 빠져 있던 그라스호퍼는 화끈한 골 폭풍을 몰아치며 16강 진출과 함께 분위기 반전에 성공했다. 올라프 얀센 감독도 부임 후 첫 승리를 맛봤다. 최전방 스트라이커로 선발 출전한 이영준은 경기 후반 막판 집중력을 발휘하며 대승의 마침표를 찍었다.
그라스호퍼는 전반 14분 오스카르 클레멘테의 선제골을 시작으로 전반에만 4골을 몰아치며 일찌감치 승기를 잡았다. 후반에도 지오토 모란디와 사무엘 크라스니치의 연속골이 터지며 스코어는 6-0까지 벌어졌다.
마지막 두 골은 이영준의 발과 머리에서 나왔다. 후반 25분 왼쪽 측면에서 올라온 크로스를 192cm의 큰 신장을 활용한 타점 높은 헤더로 연결해 팀의 일곱 번째 골을 터뜨렸다.
기세를 탄 이영준은 후반 33분 오른쪽 측면 크로스를 문전에서 침착하게 가슴으로 트래핑한 뒤 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 7분 만에 자신의 두 번째 골을 넣어 멀티 골을 완성했다.
이날 2골을 추가한 이영준은 이번 시즌 공식전 5호 골(정규리그 2골·스위스컵 3골)을 기록했다. 프로 데뷔 후 개인 한 시즌 최다 득점 신기록이다. 이전 기록은 그라스호퍼 이적 첫 해였던 2024-2025시즌의 4골이었다.
psoq1337@newspim.com