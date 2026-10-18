李대통령 "거짓말까지 해가며 국무회의 공개 말라는 압박 이해 어려워"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 18일 국무회의 일부 공개 방침을 유지하겠다고 재확인했다
- 이 대통령은 국무위원들이 공개회의에서도 다양한 의견을 낸다고 강조했다
- 이 대통령은 반대 의견을 존중하며 공개·비공개 회의를 병행한다고 밝혔다
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"반대 의견 존중...레드팀 작동해야 사고 예방"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 이재명 대통령이 18일 최근 불거진 국무회의 공개 논란에 대해 현재의 공개 방침을 유지하겠다는 뜻을 재확인했다.
이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 "국민들께서는 다 환영하는 국무회의 일부 공개를 '공개회의라 국무위원들이 말을 못 한다'는 거짓말까지 해가며 공개하지 말라고 압박하는 이유를 이해하기 어렵다"며 "공개 국무회의를 보신 분들은 다 아는 사실"이라고 밝혔다.
이 대통령은 "국무위원은 물론 국무위원 아닌 청장, 위원장, 심지어 지자체장까지 할 말 다 하신다"며 "국정에 대한 교감을 확대하고 다양한 의견을 듣기 위해 참석자도 일부러 대폭 늘렸다"고 지적했다. 이어 "모든 국무회의에서는 비공개회의도 예외 없이 이어진다"며 국무회의 일부 공개를 국민들이 환영하고 있다고 강조했다.
이 대통령은 또 "저는 언제나 토론을 좋아하고 특히 반대 의견을 내는 사람을 존중한다"면서 "조직 내에서는 레드팀 역할이 잘 작동해야 문제와 사고를 예방할 수 있음을 강조하고 있다"고 덧붙였다.
이 대통령은 지난 16일에도 국무회의 비공개 전환 건의에 대해 "최소한 이 정부에서 대통령에게 해야 할 말을 못 하는 국무위원은 없다고 확신한다"면서 "회의 공개로 국무위원들의 말을 막고 있다는 허위 주장에 깊은 유감을 표한다"고 밝힌 바 있다.
opento@newspim.com