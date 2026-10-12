이주희 "주진우, 李대통령 휴일 비공개 동선 추적 공개...스토킹 중단하라"

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"李대통령, 대구 사고 즉시 수습 지시…터무니 없는 의혹 키우나"

"주진우, 사이버렉카 수준 편집증…공론장 오염"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당이 12일 주진우 국민의힘 의원이 대통령의 휴일 동선을 추적하고 관련 사진 및 영상을 공개한 것을 강하게 비판하며 국정감사 임무에 집중할 것을 촉구했다.

이주희 원내대변인은 "대통령에 대한 주 의원의 스토킹이 도를 넘어도 한참 넘었다"며, "국회의원이 국감에 몰두해야 할 시기에 대통령의 휴일 비공개 동선을 뒤쫓아 공개하는 행태가 정상적인가"라고 지적했다.

이주희 더불어민주당 의원이 23일 오전 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 한국방송공사 등에 대한 국정감사에서 질의하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "대통령은 휴일 비공개 일정 중 대구 사고를 보고받은 즉시 수습에 만전을 기하라고 지시했고, 청와대는 소모적 논란을 막기 위해 이례적으로 대통령의 사적 일정까지 공개했다"고 설명했다.

그러면서 "사실관계가 이처럼 분명한데도 주 의원은 대통령 가족의 거처까지 끌어들이며 터무니 없는 의혹을 키웠다"고 직격했다.

특히 이 원내대변인은 주 의원의 행태가 단순한 정치 공세를 넘어 국정을 방해하는 수준에 이르렀다고 꼬집었다.

그는 "(주 의원은) 그동안 예능 출연, 영부인 순방 영상, 보이스피싱 단속 실적 게시물 등에 이르기까지 대통령의 일거수일투족을 문제삼고 말도 안되는 고발·고소를 이어 왔다"며 "이런 주 의원, 윤석열 정부 법무비서관답게 윤 전 대통령의 빈번한 술자리와 잦은 지각, 그 숱한 업무태만에는 일관되게 침묵했다"고 목소리를 높였다.

이 원내대변인은 주 의원을 향해 "편협한 기준과 자가발전한 허위사실로 점철된 사이버렉카 수준의 편집증과 과대망상으로 공론장을 오염시키고 있다"며 "국회의원의 품위는 이미 사라졌고 세비를 주는 국민께 죄송할 따름"이라고 강도 높게 비판했다.

아울러 "대통령 스토킹과 어그로는 그만두고 남은 국감 준비에 충실하기 바란다"며 "근거 없는 의혹 부풀리기가 계속될 경우 좌시하지 않고 엄정히 대응하겠다"고 경고했다.

seo00@newspim.com