복지부, WHO 서태평양 지역총회 참석…AI 기본의료 전략 '공개'

AI·고혈압·예방접종·담배규제 등 논의

장관급 원탁회의 도입…백신 조달 모색

복지부 "누구나 기본 의료 보장 받도록"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 보건복지부가 제77차 세계보건기구(WHO·World Health Organization) 서태평양 지역총회에 참석해 인공지능(AI) 기본의료 전략과 지역·필수·공공의료 강화 성과를 공유한다.

복지부는 오는 19일부터 22일까지 필리핀 마닐라에서 개최되는 제77차 WHO 서태평양 지역총회에 우리나라 대표단이 참석한다고 18일 밝혔다.

정부세종청사 보건복지부 전경 [사진=보건복지부]

지역총회는 WHO가 전 세계를 6개 지역으로 나눠 운영하는 지역 기구 중 하나다. 서태평양 지역 38개 회원국의 보건부 대표들이 매년 모여 역내 보건 현안과 지역에 위임된 실행계획을 논의한다. 테드로스 게브레예수스(Tedros Adhanom Ghebreyesus) WHO 사무총장의 기조연설을 시작으로 사이아 마우 피우칼라(Saia Ma'u Piukala) 서태평양 지역사무처 사업 성과 보고 등에 대한 회원국 검토가 실시된다.

이번 회의에서는 ▲AI ▲고혈압 관리 ▲예방접종 ▲담배 규제에 관한 서태평양 지역 차원의 대응 방향과 결의안을 논의한다. 올해 새롭게 도입된 논의 방식인 장관급 원탁회의에서는 보건위기 시 의약품, 백신 등의 공급 차질에 대비한 지역 비축과 공동 조달체계에 대해 회원국 간 협력방안을 모색한다.

김재우 복지부 국제협력관(수석대표)은 기조발언을 통해 우리나라의 지역·필수·공공의료 강화 추진전략과 AI 기본의료 전략을 소개하며 한국의 보편적 건강 보장 달성 노력과 성과에 대해 알린다. 복지부와 WHO가 공동 개최하는 '2026 세계 바이오 서밋'에 대한 홍보와 함께 글로벌 바이오 인력양성 허브·글로벌 AI 허브 등 WHO와의 협력 확대 의지를 밝힌다.

우리 대표단은 각 의제와 관련한 우리나라의 우수사례를 소개하고 서태평양 지역사무처와 자발적 기여금을 통한 협력 사업의 성과도 알린다. 호주, 일본 등과 양자 면담을 통해 WHO를 통한 보건의료 분야의 다자협력 추진 방향 등에 대해 협의하며 보건 외교 활동을 활발히 펼칠 예정이다.

김 국제협력관은 "AI를 활용해 누구나 기본 의료를 보장받을 수 있도록 하는 것이 'AI 기본사회'의 출발점"이라며 "AI가 이번 지역총회의 주요 의제이자 '2026 세계 바이오 서밋'의 주제인 만큼 우리나라의 'AI 기본의료 전략'을 중심으로 보건의료 성과를 역내 회원국과 적극 공유하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com