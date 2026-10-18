[EPL] '홀란 멀티골' 맨시티, 입스위치에 3-2…개막 7연승

홀란, 페널티킥 제외 최단 기간 100호골 폭발

마레스카 감독, 역대 최초 부임 후 개막 7연승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 엘링 홀란의 멀티골 활약을 앞세운 맨체스터 시티(이하 맨시티)가 개막 7연승을 달렸다. 맨시티는 17일(현지시간) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 입스위치 타운과의 2026-2027 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 7라운드 홈경기에서 3-2로 승리했다.

개막 후 7경기를 모두 이긴 맨시티는 승점 21을 확보하며 한 경기를 덜 치른 2위 아스널(승점 15)과의 격차를 승점 6 차로 벌렸다. 이번 시즌 새롭게 지휘봉을 잡은 엔초 마레스카 감독은 EPL 역대 최초로 부임 후 정규리그 개막 7경기를 모두 승리한 사령탑으로 이름을 올렸다.

[맨체스터 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=엔초 마레스카 맨체스터 시티 감독이 18일(한국시간) EPL 7라운드 입스위치와의 홈경기에서 승리한 뒤 엔초 페르난데스를 안아주고 있다. 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

맨시티는 전반 18분 제레미 도쿠의 크로스를 필 포든이 왼발 슈팅으로 연결해 망설임 없이 망을 갈랐다. 포든의 시즌 첫 골. 입스위치는 전반 21분 마에다 다이젠이 치열한 수비 몸싸움을 이겨낸 뒤 왼발로 동점골을 터뜨렸다. 이번 시즌 입스위치로 이적한 마에다의 EPL 데뷔골이었다.

균형을 깬 것은 홀란이었다. 전반 34분 마테오 코바치치의 크로스를 헤더로 연결하며 다시 리드를 가져왔다. 이어 후반 24분에는 페널티지역 정면에서 수비진을 힘으로 밀어내며 왼발 슈팅으로 멀티골을 완성했다. 이번 시즌 리그 7경기 8호 골을 기록한 홀란은 득점 선두 자리를 굳건히 지켰다. EPL 통산 139경기 만에 페널티킥을 제외하고 100번째 골을 채우는 역대 최단 경기 대기록도 세웠다.

[맨체스터 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=엘링 홀란이 18일(한국시간) EPL 7라운드 입스위치와의 홈경기에서 팀의 세 번째 골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

후반 40분 홀란이 내리친 왼발 발리 슈팅은 엔소 페르난데스의 오프사이드가 선언돼 해트트릭이 무산됐다. 맨시티는 후반 45분 지안 플레밍에게 페널티킥 실점을 허용했으나 한 골 차 승리를 끝까지 지켜냈다.

대승에도 불구하고 맨시티는 활짝 웃지 못했다. 경기 종료 후 홀란이 왼발을 절뚝이며 곧바로 터널로 들어서 부상 우려가 불거졌다. 후반 추가시간 상대 수비수와 부딪친 정강이 통증이 원인이었다. 이미 코바치치, 마테우스 누네스 등 주전급 선수들이 경기 중 부상으로 교체된 터라 부상자 관리에 비상이 걸렸다.

구단 내부 속사정도 불편하다. 맨시티는 대규모 재정 규정 위반 혐의에 대한 항소 절차를 밟으며 어수선한 분위기 속에 시즌을 치르고 있다. 레알 마드리드가 홀란의 상황을 주시하며 영입 기회를 노린다는 이적설까지 끊이지 않는 상황이다. 여러 변수 속에서도 마레스카 감독 체제의 맨시티는 연승 행진을 이어가며 독주 체제를 강화했다.

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