李대통령 "개헌 위해 국회가 의견 수렴·토론 조속히 나서 달라"

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부산서 47주년 부마민주항쟁 기념사

"부마항쟁·5·18 정신 헌법 전문 수록

與野 말 아니라 행동으로 실천할 때

민주주의·국민주권 최소한의 조치"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 16일 국회에 부마민주항쟁과 광주민주화운동의 헌법전문 수록을 위해 국회가 개헌에 조속히 나서 달라고 다시 한 번 요청했다.

이 대통령은 이날 부산광역시청에서 열린 47주년 부마민주항쟁 기념식에 참석해 기념사를 통해 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "개헌을 위한 국민 의견 수렴과 합리적인 토론에 국회가 조속히 나서주길 다시 한번 요청드린다"고 말했다.

이 대통령은 "5·18 정신과 부마민주항쟁의 정신을 헌법 전문에 수록하자고 하는 것은 여야 없이 모두가 때만 되면 하던 이구동성 아니었나"라며 "이제 말이 아니라 행동으로 실천할 때"라고 강조했다.

특히 이 대통령은 "부마민주항쟁과 광주민주화운동을 헌법 전문에 담아내는 일은 대한민국 민주주의와 국민주권을 지켜내기 위한 우리 국민의 피어린 역사를 잊지 않도록 하는 최소한의 조치"라고 말했다.

이재명 대통령이 16일 부산시청에서 열린 47주년 부마민주항쟁 기념식에서 기념사를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.10.16

◆"부산과 마산 시민에게 감사의 말씀"

이 대통령은 "47년 전 오늘, 이곳 부산과 마산에서 시작된 함성은 거대한 독재의 어둠을 뚫고 꺼지지 않는 불꽃이 되어 민주공화국 대한민국을 환하게 밝혔다"며 "참으로 엄혹했던 시대에 국가의 주인은 국민이라는 정의를 온몸으로 외친 부산과 마산의 시민 여러분께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다"고 인사했다.

이어 "오늘날 우리가 너무나 당연하게 누리고 있는 민주주의는 결코 저절로 얻어진 것이 아니다"며 "반세기 전, 냉혹했던 권위주의와 유신독재의 그늘 아래에서 우리 국민들의 기본권은 철저히 짓밟혔다"고 설명했다.

이 대통령은 "긴급조치라는 이름으로 무고한 시민들이 숱하게 체포, 구금되었고 자신의 속마음을 말한 것만으로 처벌 받았다"며 "하지만 그 상황에서도 침묵하지 않는 용감한 시민들이 있었다. 시민들의 용기 있는 외침은 마침내 독재의 어두운 밤을 밀어내고 민주주의의 환한 아침을 밝혀냈다"고 강조했다.

이재명 대통령이 16일 부산시청에서 열린 47주년 부마민주항쟁 기념식에서 기념사를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.10.16

◆"47년 전 외침, 빛의 혁명으로 이어져"

그러면서 "계란으로 바위 치기 같았던 47년 전 그날의 외침은 마침내 유신독재라는 거대한 벽에 작은 균열을 만들어 냈다"며 부마의 함성과 정신은 80년 5월 광주로, 다시 87년 6월 민주항쟁으로, 그리고 촛불혁명과 12·3 빛의 혁명으로 이어지고 있다"고 설명했다.

이 대통령은 "시대와 거리의 모습은 달라도 국민주권이라는 뜨거운 열망만큼은 하나였다"며 "그렇기 때문에 부마민주항쟁은 대한민국 역사에 결코 빼놓을 수 없는 이름이자 우리 대한민국 민주주의의 위대한 이정표 중에 하나"라고 했다.

이 대통령은 유공자와 유가족들에게 감사 인사를 전하는 도중 울컥하는 모습도 보였다.

이 대통령은 "이 땅의 민주주의를 위해 삶을 바친 그 많은 분들의 숭고한 뜻을 다시 깊이 새기면서 다시 한번 부마민주항쟁 유공자와 유가족 여러분께 깊은 존경과 감사의 인사를 드린다"고 했다. 이 때 약 10초 동안 기념사를 이어가지 못하다가 울먹이는 목소리로 기념사를 마무리했다.

pcjay@newspim.com