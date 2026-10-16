한국거래소, 부산 희귀질환 아동 치료비 후원

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소는 16일 희귀질환 아동 치료비로 1억2000만원을 후원했다
- 후원금은 부산지역 저소득층 희귀질환 아동 지원에 사용된다
- 한국거래소는 2019년부터 희귀질환 아동 185명을 지원했다
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정은보 이사장·지원 대상 가족 참석
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 16일 부산지역 저소득층 희귀질환 아동의 치료비 지원을 위한 후원금 1억2000만원을 월드비전에 전달했다고 밝혔다.
이날 전달식에는 정은보 한국거래소 이사장과 조명환 월드비전 회장, 지원 대상 아동 가족이 참석해 희귀질환 아동의 건강한 성장과 회복을 위한 지원의 뜻을 나눴다.
한국거래소는 2019년부터 비영리단체인 월드비전과 협력해 희귀질환 아동을 지원하고 있다. 치료비 지원을 비롯해 장애를 보조하는 보장기구 제공, 가족 간 유대감 강화를 위한 캠프 등 다양한 지원 사업을 이어왔다.
현재까지 ▲레녹스-가스토증후군을 앓는 저소득가정 아동 ▲백질연화증을 앓는 한부모가정 아동 ▲형성저하성 우심증후군을 앓는 다문화가정 아동 등 희귀질환 아동 총 185명을 지원했다.
정은보 한국거래소 이사장은 "희귀난치질환으로 장기간 치료가 필요한 아동과 가족들에게 경제적 어려움을 덜고 건강한 일상을 회복하는 데 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 희귀질환으로 어려움을 겪는 아동들이 건강하게 꿈을 키우며 성장할 수 있도록 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com