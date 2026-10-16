공연 보고 '탱글' 맛보고…삼양식품, 그랜드민트페스티벌 참가

AI 핵심 요약beta
- 삼양식품이 16일 그랜드민트페스티벌 참가를 밝혔다
- 탱글 부스에서 파스타 시식과 게임·인증 행사를 진행한다
- 스타터 키트와 묶음 상품을 판매해 소비자 접점을 넓힌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 삼양식품이 음악 축제에서 단백질 파스타 브랜드 '탱글(Tangle)'을 선보인다. 시식과 참여형 행사, 현장 판매를 통해 소비자 접점을 넓힌다.
삼양식품은 오는 17~18일 서울 올림픽공원에서 열리는 '그랜드민트페스티벌 2026'에 참가한다고 16일 밝혔다.
탱글 브랜드 부스에서는 매일 낮 12시부터 갈릭쉬림프 파스타와 머쉬룸크림 파스타 시식을 진행한다. 관람객이 제품의 맛과 간편한 조리 방식을 경험할 수 있도록 마련했다.
'프로틴볼을 잡아라' 게임과 사회관계망서비스(SNS) 인증 이벤트도 운영한다. 참여 고객에게는 접이식 테이블과 타포린백, 장바구니 등 경품을 제공한다.
별도 판매 공간에서는 탱글 큰컵 4종에 접시와 포크, 전용 타포린백을 더한 스타터 키트와 묶음 상품을 판매한다.
그랜드민트페스티벌은 2007년 시작한 가을 음악 축제다. 올해는 이소라와 이승윤, 윤하, 씨엔블루, 로이킴, 볼빨간사춘기 등이 출연한다.
삼양식품은 지난해 자라섬 재즈 페스티벌에 이어 음악 축제를 활용한 브랜드 마케팅을 이어가고 있다.