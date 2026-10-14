삼양식품, 파리 식품박람회 첫 참가...유럽 고객 접점 확대

AI 핵심 요약beta
- 삼양식품이 14일 프랑스 파리 SIAL에 처음 참가한다고 밝혔다
- 삼양식품은 불닭·탱글 브랜드를 앞세운 전시 부스를 운영한다
- 삼양식품은 시식·상담을 통해 유럽 유통망 확대에 나선다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 삼양식품이 이달 17~21일 프랑스 파리에서 열리는 세계 최대 식품박람회 'SIAL Paris 2026'에 처음 참가하며 유럽 시장 공략에 나선다고 14일 밝혔다.
2년마다 개최되는 이 박람회는 전 세계 식품 제조업체와 유통업체, 외식업 관계자, 바이어 등이 모여 글로벌 식품 산업의 최신 트렌드를 공유하는 행사다.
삼양식품은 한국관 내 메인 부스와 혁신관 내 비즈니스 상담 라운지 2개 공간을 운영한다. 메인 부스는 'CRAVE LAND(The Spiciest Place on Earth)'를 콘셉트로 구성하며, 글로벌 히트 브랜드인 불닭은 캐릭터 페포를 모티브로 조성하고 탱글은 대형 컵 조형물과 제품 소개 공간을 마련해 각 브랜드의 정체성을 전달한다.
비즈니스 라운지는 글로벌 바이어들과의 밀착 상담을 위한 전용 미팅존으로 활용된다.
박람회 기간에는 'QR 디지털 스탬프 투어' 이벤트를 진행한다. 관람객들은 현장에서 QR 코드를 통해 영어 또는 프랑스어로 퀴즈와 설문조사에 참여하고 사회관계망서비스(SNS) 인증샷 미션을 완료하면 캐릭터 굿즈와 라면 제품, 타포린 팩 등의 기념품을 받을 수 있다.
매일 4차례에 걸쳐 시식 행사도 열린다. 불닭 오리지널과 까르보 불닭, 탱글 크리미 머쉬룸, 탱글 갈릭 오일, 탱글 불고기 등 다양한 제품을 현장에서 직접 조리해 제공한다. 삼양식품은 이번 박람회를 통해 유럽을 중심으로 글로벌 유통망 확장을 추진할 방침이다.
nrd@newspim.com