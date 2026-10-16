[프로야구] SSG, '9승·ERA 1.44' 외인 에이스 아빌라와 최대 2년 재계약

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = SSG가 올 시즌 후반기 마운드를 책임진 외국인 에이스 페드로 아빌라와 최대 2년 재계약에 합의했다.

SSG는 16일 "외국인 투수 아빌라와 최대 2년 계약에 합의했다"며 "세부 계약 내용은 추후 공개할 예정"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 아빌라가 SSG와 최대 2년 재계약을 체결했다. [사진 = SSG 랜더스] 2026.10.16 wcn05002@newspim.com

아빌라는 올 시즌 중반 대체 외국인 투수로 SSG에 합류해 압도적인 성적을 남겼다. 14경기에 선발 등판해 93.2이닝을 소화하며 9승 2패, 평균자책점 1.44를 기록했다. 특히 14차례 등판 가운데 13경기에서 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)를 달성하며 뛰어난 안정감을 과시했다.

완투승도 두 차례 기록했으며, 이 가운데 한 경기는 완봉승이었다. 경기당 평균 6.2이닝 가까이 책임지며 선발진에 안정감을 더했다.

SSG는 시즌 초반 외국인 선발 투수들의 부진으로 13연패에 빠지는 등 어려움을 겪었다. 그러나 아빌라가 합류한 이후 선발진에 확실한 중심축이 생겼고, 팀의 마운드 운영에도 숨통이 트였다.

SSG가 아빌라와 최대 2년 계약을 선택한 배경에도 이러한 활약이 있었다. KBO리그에서 외국인 선수의 다년 계약이 흔하지 않다는 점에서 구단의 높은 신뢰를 엿볼 수 있다.

[서울=뉴스핌] SSG의 우완 외국인 투수 페드로 아빌라. [사진=SSG 랜더스]

SSG는 일찌감치 아빌라를 2027시즌 핵심 선발 자원으로 낙점하고 재계약을 추진했다. 한국에 남고 싶다는 아빌라의 의지와 뛰어난 기량, 안정적인 이닝 소화 능력 등을 종합적으로 고려했다.

아빌라는 고국으로 출국하기 전 구단과 재계약에 합의하며 내년에도 SSG 유니폼을 입게 됐다. 아빌라는 구단을 통해 "내년에도 인천 SSG랜더스필드 마운드에 오를 수 있어 정말 기쁘다. 재계약을 제안해 준 구단에도 감사하다"라고 소감을 밝혔다.

이어 "지금부터 몸 관리를 더욱 철저히 해 2027시즌에는 SSG가 우승할 수 있도록 보탬이 되겠다"라고 각오를 다졌다.

wcn05002@newspim.com