[프로야구] 'KT 우승 주역' 고영표·최원준, 9~10월 쉘힐릭스플레이어 투타 동반 수상

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = KT의 정규시즌 우승을 이끈 고영표와 최원준이 2026시즌 마지막 쉘힐릭스플레이어의 주인공이 됐다.

KBO는 16일 한국쉘석유주식회사와 함께 선정하는 2026 신한 SOL KBO리그 9~10월 쉘힐릭스플레이어 투수 부문에 고영표, 타자 부문에 최원준을 각각 선정했다고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 2026 신한 SOL KBO리그 9~10월 쉘힐릭스플레이어에 선정된 KT의 고영표와 최원준. [사진 = KT 위즈] 2026.10.16 wcn05002@newspim.com

쉘힐릭스플레이어는 월간 WAR(대체 선수 대비 승리 기여도)을 기준으로 투수와 타자 부문에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 선수를 선정하는 상이다.

고영표는 9~10월 WAR 1.62를 기록하며 투수 부문 1위에 올랐다. 이 기간 7경기에 선발 등판해 43이닝을 소화하며 5승, 평균자책점 2.30, 탈삼진 44개를 기록했다. 특히 7차례 등판 가운데 5경기에서 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)를 달성하며 선발진의 중심을 잡았다.

가장 인상적인 경기는 지난 3일 롯데전이었다. 고영표는 이날 9이닝 동안 단 한 점도 허용하지 않는 완벽한 투구로 완봉승을 거뒀다. 개인 통산 6번째 완봉승으로, 정규시즌 우승을 향해 달려가던 KT에 값진 승리를 안겼다. 시즌 막판 순위 경쟁이 치열했던 상황에서 고영표의 안정적인 이닝 소화 능력과 위기관리 능력은 KT 선발진의 큰 힘이 됐다.

타자 부문에서는 최원준이 압도적인 성적으로 수상의 영예를 안았다. 최원준은 9~10월 타율 0.413을 기록하며 리그 정상급 타격감을 과시했다. 이 기간 안타 57개를 몰아쳤고, 16타점과 35득점을 기록하며 KT 공격을 이끌었다.

[서울=뉴스핌] 쉘힐릭스플레이어 투수, 타자 순위. [사진 = KBO] 2026.10.16 wcn05002@newspim.com

특히 4할이 넘는 높은 타율로 꾸준히 출루 기회를 만들면서 팀 타선에 활력을 불어넣었다. 최원준은 월간 WAR 2.73으로 타자 부문 전체 1위를 차지했다.

고영표가 마운드에서 실점을 최소화하며 승리의 발판을 마련했다면, 최원준은 공격에서 꾸준한 안타 생산과 득점으로 힘을 보탰다. 두 선수의 활약은 KT가 정규시즌 정상에 오르는 데 중요한 원동력이 됐다. 시즌 막판까지 이어진 상승세가 개인상 동반 수상이라는 결과로 이어진 셈이다.

9~10월 쉘힐릭스플레이어로 선정된 고영표와 최원준에게는 한국쉘의 후원으로 각각 상금 150만원이 지급된다.

wcn05002@newspim.com