스마일게이트 오렌지플래닛, 하반기 유망 스타트업 12곳 선발

AI 핵심 요약beta
- 오렌지플래닛은 16일 하반기 스타트업 12개 팀을 선발했다
- 오렌지가든 8개 팀과 오렌지팜 4개 팀으로 구성했다
- 선발팀에 입주·멘토링과 최대 5억원 투자 검토를 지원한다
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최대 1년 입주 지원...기업당 최대 5억원 투자 검토
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트 오렌지플래닛 창업재단은 2026년 하반기 정기모집을 통해 유망 스타트업 12개 팀을 최종 선발했다고 16일 밝혔다.
오렌지플래닛은 서류 평가와 심층 인터뷰, 발표 심사 등 3단계 심사를 거쳐 예비·초기 창업팀을 지원하는 '오렌지가든'에 8개 팀, 사업 확장을 준비하는 '오렌지팜'에 4개 팀을 각각 선발했다.
이번 모집에서는 디지털 헬스케어와 로보틱스, 인공지능(AI) 등 첨단기술 분야 스타트업 발굴에 집중했다. 오렌지플래닛은 하반기부터 글로벌 벤처 투자 동향을 반영한 우대 분야를 신설했다.
주요 선발 분야는 국내 의료 데이터를 활용한 초개인화 의료 서비스, 산업 현장에 적용할 수 있는 휴머노이드 로봇과 피지컬 AI, 데이터센터 전력 효율화 기술 등이다.
선발된 스타트업에는 최대 1년간 오렌지플래닛 강남센터 입주 기회를 제공한다. 성장 단계에 맞춘 전문가 멘토링과 선배 창업가와의 네트워킹 프로그램도 지원한다.
스마일게이트인베스트먼트는 투자 파트너로 참여해 팀당 최대 5억원 규모의 초기 투자를 우선 검토한다. 민간투자주도형 기술창업지원(TIPS) 프로그램과 연계해 자금 조달도 지원할 계획이다.
서상봉 오렌지플래닛 센터장은 "이번 하반기에는 기존 유망 산업은 물론, 의료, 로보틱스, AI 등 미래 혁신을 주도할 딥테크 분야까지 폭넓게 아우르며 유망 스타트업을 발굴하는 데 집중했다"며 "우수한 기술력을 갖춘 스타트업이 비즈니스 고도화에만 전념해 글로벌 유니콘으로 발돋움하도록 돕는 성장 파트너가 되겠다"고 말했다.
오렌지플래닛은 지난 12년간 450개 이상의 스타트업을 발굴·육성했으며, 동문 기업의 누적 기업가치는 4조800억원을 넘어섰다.
flurry327@newspim.com