교보생명, 수소차 타고 찾아가는 환경교육…연말까지 2만5000명 대상

AI 핵심 요약beta
- 교보생명은 16일 연말까지 2만5000명에게 환경교육을 제공했다
- 수소차량으로 수도권 학교와 지역사회 찾아 체험수업을 진행했다
- 올해는 4주 집중교육과 축제 참여로 환경교육 범위를 확대했다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명은 기후부와 함께하는 '푸름이 이동환경교실'을 통해 올해 연말까지 초·중학생과 지역 주민 등 2만5000명에게 체험형 환경교육을 제공한다고 16일 밝혔다.
올해로 3년째인 이 사업은 친환경 수소차량으로 교육 현장을 직접 찾아가는 사회공헌 프로그램이다. 수도권 100여 개 학교와 돌봄기관 등을 방문해 기후위기와 탄소중립, 친환경 소비를 주제로 참여형 수업을 진행한다.
올해는 교육 범위를 학교에서 지역사회로 넓혔다. 지역아동센터와 우리동네키움센터 등 방과 후 돌봄 공간에서는 아이들의 눈높이에 맞춘 놀이형 수업을 진행하고, 지역 축제 현장에는 체험 부스를 마련했다.
지난 5월 생물다양성의 날과 6월 환경교육주간 행사 등에서는 시민 1만여 명을 만났다. 오는 11월에는 해상·육상 합동 환경교육 페스티벌에도 참가할 계획이다.
일회성 체험을 넘어 환경에 대한 이해를 높일 수 있도록 '4주 집중 교육 과정'도 운영한다. 초등학생은 증강현실(AR)을 활용한 미세먼지 대응법과 먹이사슬 역할놀이, 코딩봇을 이용한 환경안전 교육에 참여한다. 중학생에게는 '국제협력 환경전문가 되어보기', '우리 마을 에코디자이너' 등 진로 탐색과 마을 환경 개선을 연계한 심화 수업을 제공한다.
최근 수업에 참여한 서울 양천구 신서초등학교 담당 교사는 "아이들의 눈높이에 맞춘 체험형 수업 덕분에 몰입도와 참여도가 매우 높았다"며 "생활 속에서 쉽고 자연스럽게 실천할 수 있는 환경보전 수칙을 기초부터 차근차근 배울 수 있어 유익한 시간이었다"고 말했다.
교보생명은 '국민교육진흥'과 '민족자본형성'이라는 창립 이념을 바탕으로 미래세대를 위한 환경교육을 이어오고 있다. 이동환경교실 외에도 환경뮤지컬과 환경 토크 콘서트, 환경실천 공모전, 지구하다 페스티벌 등을 진행했다. 환경보호 문화 확산에 기여한 공로로 지난해 대통령 표창을 받았다.
교보생명 관계자는 "환경문제는 우리 모두의 일상과 직결된 이슈인 만큼, 생활 가까운 곳에서 직접 경험하고 체감하는 교육 기회가 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 학교와 지역사회 곳곳을 찾아 더 많은 학생과 시민들이 환경보호를 일상에서 실천할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com