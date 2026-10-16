전북도, 청년 일상 속 불편 찾는다…전북특별법 특례 발굴 추진

청년 20여 명 참여 세미나…일자리·주거·교통 등 제도 개선 의견 수렴

온라인 특례발굴실 연계 타당성 검토…청년 정착 돕는 체감형 특례 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 청년들이 일상에서 겪는 제도적 불편을 발굴해 전북특별법 특례로 연결하는 정책 개선에 나섰다.

전북특별자치도는 지난 15일 전주 청동북카페에서 청년정책참여단과 전북청년허브센터 관계자 등 도내 청년 20여 명이 참석한 가운데 '청년 체감형 특례 발굴 세미나'를 개최했다고 16일 밝혔다.

청년 체감형 특례 발굴 세미나[사진=전북자치도]2026.10.16 lbs0964@newspim.com

이번 세미나는 전북특별법과 특례제도에 대한 청년들의 이해를 높이고 생활·일자리·주거·교육 등 일상에서 겪는 제도적 애로사항을 발굴해 특례로 발전시킬 수 있는 방안을 찾기 위해 마련됐다. 도가 지향하는 '체감성장'에 맞춰 청년들이 실제 생활에서 변화를 느낄 수 있는 정책 과제를 찾는 데 초점을 맞췄다.

이날 장윤경 전북도 총괄지원과장은 전북특별자치도 출범 배경과 추진 현황, 전북특별법 주요 내용을 설명했다. 이어 천지은 전북연구원 연구위원은 전북특별법과 특례제도의 개념 및 역할을 소개하고 생활 속 불편을 법·제도 개선 과제로 구체화하는 과정을 설명했다.

질의응답과 토론에서는 청년들이 생활과 정책 참여 과정에서 경험한 불편을 공유하고 이를 전북특별법 특례나 제도 개선 과제로 연결하는 방안을 논의했다.

주요 의견으로는 청년 인구 유출을 줄이고 지역 정착을 유도하기 위한 양질의 일자리 확대와 취·창업 기회 확충이 제시됐다. 대학가 주변 주거비 부담 완화와 교통·문화 등 생활 여건 개선, 지역기업과 청년 간 일자리 연계 강화 등 실질적인 정책 개선 필요성도 나왔다.

참석자들은 취업과 주거, 지역 정착 등 청년 생활 전반의 제도적 제약을 개선하고 법령 개정이 필요한 사안은 전북특별법 특례로 구체화할 필요가 있다는 데 뜻을 모았다.

전북도는 세미나에서 나온 의견을 온라인 특례발굴실과 연계해 지속적으로 관리하고 관련 부서 검토와 중앙부처 협의, 법적 타당성 검토 등을 거쳐 특례화 가능성을 구체화할 계획이다. 청년 분야를 시작으로 대학생과 청년 농업인 등 다양한 정책 대상과의 소통도 확대해 현장에서 변화를 체감할 수 있는 특례 발굴을 이어갈 방침이다.

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