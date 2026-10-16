NCT 드림, 11월 9일 정규 6집으로 컴백…타이틀곡은 '부기 우기'

AI 핵심 요약beta
- NCT 드림이 16일 정규 6집으로 11월 컴백을 발표했다
- 정규 6집은 11월 9일 공개되며 타이틀곡 등 10곡을 담았다
- 데뷔 10주년을 맞아 음악적 성장과 새로운 꿈을 표현했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 소속 그룹 NCT 드림이 오는 11월 정규 6집으로 컴백한다.
16일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT 드림의 정규 6집 '드림 애프터 드림(DREAM AFTER DREAM)'은 오는 11월 9일 오후 6시 각종 글로벌 음악 플랫폼에서 전곡 음원 공개된다.
정규 6집에는 타이틀곡 '부기 우기(Boogie Woogie)'를 포함한 총 10곡으로 구성되어 있어 뜨거운 반응이 기대된다.
특히 NCT 드림은 이번 앨범을 통해 10년간 쌓아온 시간과 음악적 성장을 돌아보는 동시에 '끝없이 이어지는 꿈'이라는 앨범명 '드림 애프터 드림'의 의미처럼 함께 이뤄온 꿈을 넘어 또 다른 꿈을 향한 열정과 의지를 드러낸다.
NCT 드림은 그간 각종 시상식에서 대상을 거머쥐고 밀리언셀러 기록을 경신한 데 이어, 국내외 주요 스타디움과 돔 공연장에서 최초·최다 기록까지 세우는 등 눈부신 성장을 이뤄온 NCT 드림이 올해 데뷔 10주년을 맞아 보여줄 행보에 기대가 모아진다.
NCT 드림의 정규 6집 '드림 애프터 드림'은 11월 9일 음반으로도 발매되며, 이날부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 판매가 시작된다.
alice09@newspim.com