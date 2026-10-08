NCT 위시, 14일 미니 4집 발매 기념 팝업 오픈

AI 핵심 요약beta
- NCT 위시가 14일부터 24일까지 팝업을 연다.
- 성수서 미니 4집 기념 위시 랜드가 운영된다.
- 상하이·도쿄서도 순차적으로 팝업을 개최한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 아티스트 NCT 위시가 미니 4집 발매 기념 팝업을 오픈한다.
8일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT 위시의 미니 4집 '아이 스파이(I SPY)' 발매 기념 팝업 '위시 랜드(WISH LAND)'가 오는 14일부터 24일까지 트렌드팟 바이 올리브영N 성수에서 열린다.
이번 팝업은 새 앨범의 비주얼을 활용해 건물 외벽을 대형 랩핑으로 꾸며 지나가는 이들의 시선을 사로잡을 전망이며, 내부에는 다양한 포토존을 비롯해 방문객들을 위한 풍성한 이벤트와 스페셜 MD 공간도 마련되어 있어 좋은 반응이 기대된다.
현장은 온라인 사전 예약과 현장 예약을 통해 입장 가능하고, 매일 1회차는 NCT 위시 공식 팬클럽 '엔시티즌 위시' 전용 회차로 운영되며, 상세 정보는 NCT 위시 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정 및 팝업 SNS 계정에서 공지된다.
또한 서울을 시작으로 11월 27일~12월 8일 상하이와 12월 12일~27일 도쿄에서도 팝업이 열릴 예정이어서 글로벌 팬들의 뜨거운 호응이 예상된다.
더불어 NCT 위시는 앨범 발매에 앞서 10월 10~11일 양일간 서울 고려대학교 화정체육관에서 오프라인 이벤트 '아이 스파이 유(I SPY YOU)'를 개최하며, 현장에서는 새 앨범 MD 일부를 최초 공개하고 판매할 계획이다.
NCT 위시의 네 번째 미니앨범 '아이 스파이'는 오는 12일 오후 6시에 발매된다.
alice09@newspim.com