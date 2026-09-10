NCT 위시, 日 레코드협회 '더블 플래티넘'…커리어 하이

AI 핵심 요약beta
- NCT 위시가 10일 일본 싱글로 더블 플래티넘을 달성했다.
- 7월 15일 낸 ‘YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL’이 50만 장을 넘었다.
- NCT 위시는 26일 일본 행사 무대에 오르고 10월 컴백한다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 소속 그룹 NCT 위시가 일본 싱글 레코드협회에서 '더블 플래티넘'을 달성했다.
10일 일본 레코드협회의 발표에 따르면, 7월 15일 발매된 NCT 위시의 일본 싱글 '요이돈-보이 미츠 걸(YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL)'이 8월 기준 누적 출하량 50만 장을 돌파해 '더블 플래티넘' 인증을 획득했다.
이로써 NCT 위시는 이번 싱글로 7월 기준 누적 출하량 25만 장 이상을 기록하며 '플래티넘' 인증을 받은 지 불과 한 달 만에 '더블 플래티넘'까지 달성해 일본에서도 자체 최고 성적을 경신했다.
이들은 오는 26일 치바현 마쿠하리 멧세에서 열리는 일본 최대 패션 음악 축제인 '라쿠텐 걸스어워드 26어텀/윈터'에 참석, 2024년 첫 출연 이후 2년 만에 다시 무대에 올라 한층 높아진 현지 위상을 입증할 예정이다.
NCT 위시는 오는 10월 네 번째 미니앨범 발표를 목표로 컴백 준비 중이다.
alice09@newspim.com