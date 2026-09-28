NCT 위시, 미니 4집 '아이 스파이' 트레일러 공개

AI 핵심 요약beta
- NCT 위시가 28일 새 앨범 ‘아이 스파이’ 트레일러를 공개했다.
- ‘러버 보이’는 ‘컨퓨즈드 보이’에 이어 사랑을 깨닫는 과정을 그렸다.
- 네 번째 미니앨범 ‘아이 스파이’는 10월 12일 전곡 공개된다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 그룹 NCT 위시의 새 앨범 '아이 스파이(I SPY)' 트레일러가 공개됐다.
28일 NCT 위시공식 유튜브 채널을 통해 오픈된 '러버 보이(Lover Boy)' 트레일러는 앞서 선보인 첫 번째 트레일러 '컨퓨즈드 보이(Confused Boy)'와 이어지는 이야기로, 처음 느낀 낯선 감정의 정체가 '사랑'이었음을 깨닫는 순간을 재치 있게 그려냈다.
이번 트레일러는 NCT 위시가 설렘에 감전되며 시작된다. 이어 멤버들에게 벌어지는 엉뚱하고 비현실적인 에피소드는 사랑에 빠졌을 때 느끼는 벅차고 다채로운 감정을 NCT 위시만의 유쾌한 상상력으로 표현했으며, 형형색색의 그래픽과 역동적인 화면 전환이 어우러져 보는 재미를 더했다.
NCT 위시의 네 번째 미니앨범 '아이 스파이'는 동명의 타이틀곡을 포함한 총 6곡으로 구성되어 있으며, 10월 12일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 릴리즈된다.
alice09@newspim.com