네이버페이, 제주 소상공인에 75억원 특별보증

AI 핵심 요약beta
- 네이버페이는 16일 제주 소상공인 금융지원에 나섰다
- 네이버페이·제주은행은 6억원 출연해 75억원 보증을 공급했다
- 사업자당 최대 5천만원 대출과 디지털 전환도 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 네이버페이는 제주특별자치도, 제주은행, 제주신용보증재단과 손잡고 제주 소상공인을 위한 금융지원에 나선다고 16일 밝혔다.
네이버페이와 제주은행은 제주신용보증재단에 총 6억원을 출연한다. 신용보증재단은 이를 바탕으로 75억원 규모의 신용보증을 공급하고, 제주은행은 보증서를 기반으로 소상공인에게 보증부 대출을 제공한다.
특별보증은 사업자당 최대 5천만원까지 지원되며, 보증기간은 최대 6년, 보증비율은 95%다. 제주도의 이차보전 지원사업과 연계하면 요건을 충족하는 소상공인은 이자 부담을 추가로 줄일 수 있다.
네이버페이는 오프라인 통합 단말기 'Npay 커넥트'를 중심으로 도내 소상공인의 디지털 전환을 지원한다. 연말까지 영세·중소 가맹점을 대상으로 Npay 머니·포인트 현장결제 수수료 환급 프로그램을 확대하고, 리뷰·쿠폰·키오스크 등 매장 운영 기능과 네이버 스마트플레이스 활용 방안을 안내하는 교육을 제공한다. 또한 주요 박람회 참여를 지원해 새로운 판로 개척을 돕는다.
romeok@newspim.com