흥국화재, 안 쓴 보장한도 다음 해로…배타적사용권 6개월 획득

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'한도이연형 구조' 개발…치료별 연 1회형 대비 보험료 약 28~47% 낮춰

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 흥국화재가 사용하지 않은 연간 보장한도를 다음 해로 넘겨 치료가 집중되는 시기에 활용할 수 있는 보험 구조를 개발했다. 보장 횟수를 일률적으로 늘리는 대신 미사용 한도를 이연해 보장 공백과 보험료 부담을 줄이는 방식이다.

흥국화재는 이 같은 '한도이연형 구조'에 대해 손해보험협회로부터 6개월의 배타적사용권을 획득했다고 15일 밝혔다. 이에 따라 다른 손해보험사들은 내년 4월 7일까지 같은 구조의 담보를 판매할 수 없다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 흥국화재는 '한도이연형 구조'에 대해 손해보험협회로부터 6개월의 배타적사용권을 획득했다고 15일 밝혔다. [사진=흥국화재] 2026.10.15 yunyun@newspim.com

배타적사용권은 독창적이고 유용한 신상품을 개발한 보험사에 일정 기간 독점적인 상품 판매 권한을 부여하는 제도다.

한도이연형 구조의 핵심은 보장 대상 질병을 처음 진단받은 시점부터 발생하는 연간 보장한도가 매년 소멸하지 않고 다음 해로 누적 이연된다는 점이다. 이연할 수 있는 한도는 최대 5회다.

예를 들어 암 주요치료를 통합해 연간 1회 보장하는 기존 담보는 해당 연도에 치료를 받지 않으면 보장 기회가 소멸한다. 한도이연형 구조를 적용하면 사용하지 않은 1회가 다음 해로 넘어가 연간 2회까지 보장받을 수 있다.

흥국화재는 치료가 매년 일정하게 발생하기보다 특정 시기에 집중될 수 있다는 점에 주목했다. 주요치료를 통합해 연간 1회 보장하는 담보는 같은 해 여러 치료를 받으면 보장이 부족할 수 있다. 반면 치료별로 각각 연간 1회 보장하는 담보는 보장 기회가 넓지만 보험료 부담이 상대적으로 크다.

이에 미사용 한도를 치료가 필요한 시기에 활용하도록 설계했다. 치료별 연 1회형과 비교한 보험료는 상품과 담보 등 비교 조건에 따라 약 28~47% 낮다.

흥국화재 관계자는 "보장 횟수를 일률적으로 늘리기보다 사용하지 않은 한도를 치료가 필요한 시기에 활용할 수 있도록 설계했다"며 "보장과 보험료 부담을 함께 고려하는 소비자에게 새로운 선택지가 될 것"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com