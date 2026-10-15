KB손해보험, 앱 메인화면 개편…보험계약·청구·대출 한눈에

AI 핵심 요약beta
- KB손해보험은 15일 보험·청구·대출 현황을 앱에 통합했다
- 개인화 대시보드와 고객별 맞춤 퀵메뉴를 새롭게 제공했다
- 주요 정보와 서비스 접근 경로를 줄여 이용 편의성을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험이 보험 계약과 보험금 청구, 대출 현황을 한 화면에서 확인할 수 있도록 앱을 개편했다. 가입한 보험에 따라 자주 이용하는 메뉴를 다르게 제공하는 등 고객별 맞춤 기능도 강화했다.
KB손해보험은 개인화 대시보드와 맞춤형 퀵메뉴를 중심으로 앱 메인화면을 새롭게 구성했다고 15일 밝혔다. 여러 메뉴를 이동해야 했던 주요 정보를 한곳에 모으고 필요한 서비스로 연결되는 경로를 줄이는 데 초점을 맞췄다.
새 메인화면의 개인화 대시보드에서는 보유 중인 보험 계약과 최근 보험금 청구 현황, 대출 현황 등을 확인할 수 있다. 고객이 주요 계약 및 금융 현황을 한눈에 파악할 수 있도록 했다.
퀵메뉴는 장기보험과 자동차보험 가입 여부에 따라 고객별로 다르게 제공된다. 자주 이용하는 메뉴를 메인화면에서 바로 선택할 수 있어 필요한 서비스에 빠르게 접근할 수 있다.
개인화 카드와 배너 영역도 새롭게 구성했다. 개인화 카드는 고객의 계약 및 서비스 이용 현황에 맞는 정보를 제공한다. 로그인 후에는 고객에게 필요한 안내와 서비스를, 로그인 전에는 주요 상품과 서비스 정보를 중심으로 화면을 구성했다.
이와 함께 다이렉트 상품과 대면채널 상품, KB국민은행 등 계열사 서비스, 공지사항 등 다양한 콘텐츠를 영역별로 구분해 배치했다. 필요한 정보를 쉽게 찾고 원하는 서비스로 이동할 수 있도록 화면 구성과 접근 경로를 개선했다.
KB손해보험 관계자는 "고객이 필요한 정보와 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 메인화면의 사용자 경험을 개선했다"며 "앞으로도 고객의 이용 경험을 반영해 편의성을 높이고 디지털 서비스를 확대하겠다"고 말했다.
KB손해보험은 2023년 대표 앱과 다이렉트 앱을 통합한 이후 보험 가입, 계약 관리, 보험금 청구 등 주요 서비스를 하나의 앱에서 제공하고 있다.
yunyun@newspim.com