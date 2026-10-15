JT저축은행, 아이들이 만든 웹툰 사내 전시…창작교육 후원 결실

AI 핵심 요약beta
- JT저축은행은 15일 지역아동센터 작품 20여점을 전시했다.
- 작품은 본점영업점과 본사에 11월까지 상시 전시된다.
- 아이들이 만든 캐릭터는 영업점 안내 팻말에도 활용된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = JT저축은행이 창작 예술 교육을 후원한 지역 아이들의 작품을 본점영업점과 본사 사무실에 전시한다. 교육 지원에 이어 완성된 작품을 고객과 임직원에게 선보일 기회를 마련했다.
JT저축은행은 성남시 신흥지역아동센터 아이들이 제작한 4컷 웹툰 등 미술 창작물 20여점을 오는 11월까지 전시한다고 15일 밝혔다. 임직원은 물론 본점영업점을 방문하는 고객도 상시 관람할 수 있다.
아이들이 직접 만든 캐릭터는 영업점 안내 팻말에도 활용한다. 고객 창구에서 사용하는 '잠시 외출 중입니다', '휴가 중입니다', '옆 창구를 이용해주세요' 등의 팻말을 제작할 예정이다.
JT저축은행은 앞서 웹툰 작가 등 창작가의 꿈을 키우는 신흥지역아동센터 아이들을 대상으로 드로잉, 스토리 구성, 컷 분할 등 웹툰 제작 관련 디지털 전문 교육을 후원했다.
교육은 지난 5월부터 작품 완성까지 약 6개월간 진행됐다. 교육 이후에도 아이들이 스스로 창작활동을 이어갈 수 있도록 센터에 웹툰 제작 전용 태블릿PC도 지원했다.
JT저축은행은 미술 교육과 작품 전시가 지역 아이들의 재능을 발굴하고 정서적 역량을 키우는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
박중용 JT저축은행 대표이사는 "전문 교육과 함께 아이들이 재능과 역량을 펼칠 수 있는 기회를 마련해 정서적 성장을 돕고자 했다"며 "앞으로도 지역 아이들이 진로와 꿈을 실현할 수 있도록 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌 프로그램을 이어가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com