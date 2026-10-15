새마을금고재단, 아이 3100명에 농산물 꾸러미…농가 판로도 지원

AI 핵심 요약beta
- 새마을금고재단은 15일 전국 아동 3100명에게 영양꾸러미를 지원한다고 밝혔다.
- 전국 아동복지시설 116곳에 지역 농산물 9종을 순차적으로 전달한다.
- 지역 농산물 소비를 촉진해 아이 건강과 농가 판로 확대를 돕는다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고재단이 지역 농산물로 구성한 영양꾸러미를 전국 아이 3100명에게 지원한다. 성장기 아이들에게 건강한 먹거리를 제공하면서 지역 농가의 판로 확대도 돕는다.
MG새마을금고 지역희망나눔재단은 'MG도농상생 아동 영양 지원사업'을 통해 이달 중 전국 아동복지시설 116곳에 'MG영양꾸러미'를 순차적으로 전달한다고 15일 밝혔다.
영양꾸러미는 사과와 감자, 건나물(곤드레), 잡곡 등 지역 농산물 9종으로 구성됐다. 지역 농가가 생산한 우수 농산물의 소비를 촉진해 농가의 안정적인 판로 확대를 지원한다는 취지다.
새마을금고재단은 지난 13일 경기 과천시 바로마켓에서 전국푸드뱅크와 지역 농가 관계자 등 약 30명과 함께 농산물 검수·분류·포장 작업을 진행했다.
김인 새마을금고재단 이사장은 "지역 농가에서 정성껏 키운 먹거리가 아이들의 건강한 성장에 든든한 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔을 꾸준히 실천하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com