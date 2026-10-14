새마을금고중앙회, 충남 아산서 '전국 파크골프 어울림 한마당' 진행

AI 핵심 요약beta
- 새마을금고중앙회가 12일 아산에서 전국 파크골프대회를 개최했다
- 전국 13개 지역본부 선발 회원 등 400여 명이 참석했다
- 남녀 개인전과 시상식, 교류 행사 및 경품 추첨을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 새마을금고중앙회가 지난 12일 충남 아산시 이순신파크골프장에서 'MG새마을금고 전국 파크골프 어울림 한마당'을 개최했다고 14일 밝혔다.
이번 행사는 새마을금고 회원 간 교류를 목적으로 마련됐다. 현장에는 전국 13개 지역본부 예선을 거쳐 선발된 회원을 비롯해 선수 가족과 임직원 등 400여 명이 참석했다.
경기는 남녀 개인전 36홀 스트로크 방식으로 치러졌다. 참가자들은 조별로 나뉘어 4개 코스를 순환하며 경기를 진행했으며, 전 코스 동시에 시작하는 샷건 방식을 적용해 합산 타수로 순위를 가렸다.
시상은 남녀 1~3위(1위 500만원, 2위 300만원, 3위 200만원)를 포함해 권역별 우수자 20명과 특별상 수상자를 대상으로 진행됐다. 현장에서는 교류 행사와 경품 추첨을 진행해 100여 명에게 경품을 전달했다.
김인 새마을금고중앙회장은 "이번 행사가 회원 간 자긍심을 나누는 계기가 되었기를 바란다"며 "지역사회와 상생하는 새마을금고가 되도록 힘쓰겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com