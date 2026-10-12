새마을금고보험, 모바일 앱·홈페이지 개편…고객 편의성 강화

AI 핵심 요약beta
- 새마을금고중앙회가 12일 비대면 보험 UX·UI를 개편했다.
- 모바일 앱과 보험홈페이지를 간결하게 재구성했다.
- 오는 14일부터 31일까지 만족도 이벤트를 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고중앙회는 고객 편의성을 높이기 위해 비대면 보험(공제) 서비스의 사용자 경험(UX)·사용자 인터페이스(UI)를 전면 개편했다고 12일 밝혔다.
이번 개편은 그동안 수렴한 고객 의견을 바탕으로 모바일 앱과 보험 홈페이지의 화면 구성과 서비스 이용 흐름을 간결하게 정리하는 방향으로 이뤄졌다.
고객이 자주 이용하는 서비스는 찾기 쉽게 배치했다. 계약조회, 보험(공제)료 납입내역 등 주요 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 했다. 고객 눈높이에 맞춘 안내 문구를 적용하고 서비스별 이용 동선도 직관적으로 구성해 필요한 정보 확인과 보험 관련 업무를 쉽고 편리하게 처리할 수 있도록 했다.
새마을금고중앙회는 새롭게 바뀐 서비스를 이용한 고객의 의견을 듣기 위해 오는 14일부터 31일까지 이벤트를 진행한다. 기존 새마을금고보험(공제) 계약 또는 카드를 보유한 고객이 대상이다.
새마을금고보험 앱 'MG더보험'이나 보험 홈페이지에서 만족도 조사에 참여하면 2000명을 추첨해 1만원 상당의 모바일 상품권을 제공한다. 이벤트 관련 상세 내용은 새마을금고 영업점이나 MG더보험 앱 등을 통해 확인할 수 있다.
새마을금고중앙회 관계자는 "고객 의견을 반영해 비대면 보험 서비스를 새롭게 단장했다"며 "앞으로도 고객이 편리하게 이용할 수 있는 서비스를 만들어가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com