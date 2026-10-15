이주희 "김민전, 尹 감옥이 부러움 대상이고 국정감사장이 개그 무대인가"

"국민의힘은 '막말 국감' 중…김민전 사과해야"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 15일 윤석열 전 대통령의 영치금 문제를 지적하는 과정에서 나온 김민전 국민의힘 의원의 발언과 이를 둘러싼 국민의힘 의원들의 반응을 비판하며 김 의원의 사과를 촉구했다.

이주희 민주당 원내대변인은 이날 서면브리핑에서 "지난 13일 법사위 국정감사에서 윤석열 전 대통령이 감옥에서 1년 만에 20억 원을 벌어들였다는 지적이 나오자 김민전 국민의힘 의원은 '부러우면 가보세요'라고 받아쳤다"라며 "곽규택 의원은 그 말을 따라 했고, 국민의힘 의원석에선 폭소가 터졌다"라며 이같이 비판했다.

이주희 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

이 원내대변인은 국민의힘이 해당 발언을 사회관계망서비스(SNS)에 게시하고 옹호하는 행태까지 문제 삼으며 국정감사 본연의 역할에 충실해야 한다고 강조했다.

이 원내대변인은 "감옥이 부러움의 대상이냐, 국정감사장이 개그 무대냐"라며 "수용자 1인 평균 보관금이 60만 원 안팎인데, 윤 전 대통령의 영치금은 같은 구치소 2위보다도 10배가 넘는다. 비정상적인 액수를 짚은 지적에 돌아온 답이 비아냥이었다"고 짚었다.

이 원내대변인은 "김 의원은 이 장면을 편집해 SNS에 훈장처럼 내걸었고, 김태규 의원은 '멋진 한 방'이라며 맞장구쳤다"며 "김 의원은 게시글에서 영치금을 '국민들이 보낸 마음'이라 포장하고, '영장 쇼핑'으로 전직 대통령을 체포했다는 궤변까지 늘어놓았다"고 비판했다.

이 원내대변인은 관할 위반 주장이 이의신청과 체포적부심 과정에서 법원에 의해 모두 배척됐다고 설명하며 "이를 부정하며 '무너지는 사법 시스템'을 운운하다니 사법 신뢰를 허무는 쪽은 바로 국민의힘"이라고 했다.

국민의힘의 전반적인 국정감사 태도에 대해서도 비판을 이어갔다.

이 원내대변인은 "연일 고성과 막말을 쏟아내더니 이제는 조롱까지 일삼는다"며 "국민의힘은 지금 민생을 살피는 국정감사가 아니라 '막말 국감' 중"이라고 했다.

이어 "장바구니 물가에 한숨 쉬는 국민 앞에서 웃음이 나오냐"라며 "김민전 의원은 즉각 국민 앞에 사과하라. 국민의힘은 남은 기간만이라도 본분을 지켜라"라고 촉구했다.

chogiza@newspim.com