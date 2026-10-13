전은수 "주진우·김태규·이진숙 막말 폭주…극우 눈도장 말고 민생 고민해야"

AI 핵심 요약beta
- 전은수 민주당 원내대변인은 13일 국민의힘 의원들을 막장 정치라 비판했다
- 전 대변인은 주진우 의원의 발언과 김태규 의원의 역사 부정을 문제 삼았다
- 이진숙 의원의 묘소 방문도 정쟁이라며 막말과 정치공세 중단을 촉구했다
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 전은수 더불어민주당 원내대변인은 13일 국민의힘 주진우·김태규·이진숙 의원의 최근 언행을 '막장 정치'라고 비판하며 도를 넘은 막말과 정쟁 시도를 즉각 중단하라고 촉구했다.
전 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "주진우 의원이 대통령의 이름을 희화화해 '이재 명을 끊을 때'라는 선 넘은 발언을 했다"며 "국회의원의 입에서 나왔다고는 믿기 어려운 말"이라고 지적했다.
이어 "김태규 의원은 전두환의 행위가 내란이 아니라며 5·18 민주화운동의 역사를 부정했고, 이진숙 의원은 이재명 대통령의 부모님 묘소까지 찾아가 정치공세를 벌였다"며 "고인이 된 부모님의 묘소마저 정쟁의 도구로 삼는 행태에 할 말을 잃는다"고 비판했다.
전 대변인은 "정책으로 경쟁할 자신이 없으니 막말과 억지 의혹으로 존재감을 과시하려는 것이냐. 적당히 하라"고 촉구했다.
또한 "지금은 국민의 삶을 살피고 개선 방안을 논의하는 국정감사 기간"이라며 "야당의 역할이 더없이 중요한 때인데 그 귀한 시간을 막말을 쏟아내는 제1야당의 모습에 국민은 허탈함을 넘어 분노를 느끼고 있다"고 강조했다.
전 대변인은 "어떻게 하면 극우 세력의 눈에 띌까 고민할 시간에, 국민의 삶을 나아지게 할 방안 하나라도 더 고민하라"며 "국민은 막장 정치를 보려고 국회의원을 뽑은 것이 아니다"라고 했다.
allpass@newspim.com