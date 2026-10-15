[프로농구] 일정 꼬였던 SK, 18일 소노와 뒤늦은 홈 개막전

AI 핵심 요약beta
- 서울 SK가 18일 고양 소노와 홈경기로 시즌에 돌입했다
- 국제대회 취소로 개막 뒤 3주간 경기를 치르지 못했다
- SK는 새 전술과 홈 5연전으로 초반 승수 사냥에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 서울 SK가 오는 18일 고양 소노와의 홈경기를 시작으로 2026-2027 KCC 프로농구 정규시즌 대장정에 뒤늦게 돌입한다.
2026-2027 프로농구는 지난 3일 개막해 팀당 3∼5경기씩 치렀으나 SK는 아직 단 한 경기도 소화하지 못했다. 당초 6월 예정이던 국제농구연맹(FIBA) BCL 아시아 대회가 중동 정세 불안으로 10월로 연기됐고 결국 대회 자체가 취소되면서 시즌 일정에 차질을 빚었다.
일정상 악재를 딛고 첫발을 떼는 SK는 전력에 변화를 줬다. 대만 전지훈련을 통해 새로운 트랜지션을 이식했다. 간판 가드 김선형이 수원 kt로 떠난 뒤 전희철 SK 감독은 상대 수비가 정돈되기 전 과감하게 슛을 시도하는 빠른 농구를 예고했다. 핵심 외국인 선수 자밀 워니와 수비력이 뛰어난 아이재아 힉스 조합에 안영준, 오재현, 김낙현 등 탄탄한 국내진이 힘을 보탠다.
SK는 이번 소노전부터 20일 안양 정관장, 24일 창원 LG, 25일 kt, 27일 부산 KCC 전까지 5경기 연속 홈경기를 치른다. 시즌 초반 안방 5연전을 발판 삼아 승수를 다량 수확하겠다는 구상이다.
시즌 첫 상대인 소노는 분위기가 가라앉아 있다. 개막전 승리 이후 내리 4연패에 빠졌다. 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달을 따고 돌아온 이정현이 컨디션 난조를 겪고 있고 외국인 선수 스카티 제임스 역시 팀 전술에 적응 중이다.
psoq1337@newspim.com