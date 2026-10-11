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[프로농구] '23년 만의 개막 3연승' 삼성, 극적 위닝샷으로 소노 제압...정관장도 승리

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  • 서울 삼성이 11일 소노를 82-81로 꺾었다
  • 칸터가 종료 직전 위닝샷으로 20점 11리바운드를 올렸다
  • 삼성은 23년 만에 개막 3연승을 달성했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=서울 삼성이 '만년 꼴찌' 오명을 벗고 극적 역전승으로 23년 만에 개막 3연승을 거뒀다. 

삼성은 11일 서울 잠실학생체육관에서 열린 고양 소노와 2026-2027 KCC 프로농구 경기에서 82-81로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 서울 삼성 케럼 칸터가 11일 서울 잠실학생체육관에서 열린 고양소노와 KBL 경기 중 4쿼터 종료 직전 극적인 역전 위닝샷을 성공했다. [사진=KBL] 2026.10.11 willowdy@newspim.com

이날 삼성 케럼 칸터는 경기 종료 직전 터트린 역전 위닝샷을 더해 20점 11리바운드로 더블더블을 기록했고, 이규태가 3점슛 4개 포함 16점으로 맹활약했다. 이어 크리스 맥컬리(14점)와 한호빈(15점)도 두 자릿수 득점으로 힘을 보탰다.

이날 승리로 삼성은 지난 2003년 10월 이후 23년 만의 개막 3연승을기록했다. 

소노는 스카티 제임스가 3점슛 6개 포함 33득점 6리바운드 6어시스트로 분전했지만, 개막전 승 이후 3연패에 빠졌다.

1쿼터는 다득점 양상이었다. 삼성은 선발로 나온 5명이 모두 득점을 올려 고른 득점 분포를 보였다. 소노는 혼자 3점슛 세 방을 터뜨린 케빈 켐바오를 앞세워 공격을 전개했다. 결국 제임스의 버저비터 3점포로 소노가 1쿼터를 27-25로 근소한 리드를 잡고 마무리했다.

[서울=뉴스핌] 고양 소노 스카티 제임스가 11일 서울 잠실학생체육관에서 열린 서울 삼성과 경기에서 양팀 최다 득점인 33점을 기록했지만 팀 패배로 빛을 바랬다. [사진=KBL] 2026.10.11 willowdy@newspim.com

삼성은 2쿼터 초반 칸터의 자유투와 크리스 맥컬러의 수비 리바운드 후 득점으로 기세를 올렸다. 소노는 스카티의 골밑 득점과 이재도의 외곽포로 응수했다. 하지만 삼성은 칸터와 맥컬러가 팀의 16점 중 13점을 합작했고, 43-41 조금 앞선 채 전반을 끝냈다.

3쿼터 초반 삼성은 한호빈과 이규태의 연속 3점슛으로 분위기를 끌어올렸다. 하지만 스카티의 득점포가 불을 뿜은 소노에 쿼터 중반 리드를 빼앗겼다. 맥컬러가 분전했지만 스카티와 자니 오브라이언트의 득점포를 억제하지 못해 삼성은 57-68로 뒤진 채 3쿼터를 끝냈다.

4쿼터 삼성이 반격에 나섰다. 쿼터 중반 저스틴 구탕과 이규태, 이근휘의 연속 3점슛으로 주도권을 가져왔고, 이어 구탕의 골밑 돌파로 76-76 동점을 만들었다. 

이후 경기 끝나기 전까지 팽팽한 흐름이 이어졌다. 소노가 켐바오의 3점슛으로 다시 앞서나가자, 삼성은 한호빈이 동점 3점슛으로 응수했다.

79-79 동점 상황에서 이재도가 침착하게 레이업으로 득점을 올렸다. 하지만 이날 내내 3점슛 6개 중 하나도 넣지 못했던 칸터가 첫 3점슛을 극적인 상황에서 성공했다. 소노 켐바오도 경기 종료 직전 3점슛을 던졌지만 림을 벗어났다. 

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = LG 아셈 마레이. [사진=KBL] 2026.04.21 psoq1337@newspim.com

한편 안양 정관장은 이날 안양 정관장 아레나에서 열린 창원 LG와 경기에서 88-65로 승리했다.

정관장 박지훈(18득점), 존 무니(18득점 12리바운드), 변준형(12득점 8리바운드)이 고른 활약으로 팀 승리에 힘을 보탰다.

반면 LG는 굿윈이 17득점 3리바운드로 힘을 보탰지만 패배를 막지 못했다. 게다가 LG는 이날 경기 중 핵심 외국인 선수인 아셈 마레이가 변준형에게 눈을 찔리는 부상을 당했다. 아이싱을 위해 경기에서 빠졌던 그는 흰자가 찢어진 것을 확인 후 바로 병원으로 이동했다. 

willowdy@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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