[프로농구] 배스·옥존 51점 합작...KT, 소노 잡고 2연승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 수원 KT가 패리스 배스의 폭발적인 득점력과 미구엘 옥존의 승부처 활약을 앞세워 고양 소노를 꺾고 2연승을 달렸다.

수원 KT는 9일 수원 KT 소닉붐 아레나에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 소노를 88-79로 제압했다. 개막전 패배 이후 2연승을 거둔 KT는 시즌 2승 1패를 기록했다. 소노는 1승 2패다.

승리의 중심에는 배스가 있었다. 배스는 30점 8리바운드 3어시스트를 기록하며 양 팀 최다 득점을 올렸다. 3점슛은 6개 중 1개만 성공했지만 2점슛 15개 중 11개를 적중시켰다. 외곽포가 침묵한 상황에서도 돌파와 골밑 공격으로 득점을 쌓았다. 옥존은 21점 5어시스트로 지원했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 패리스 배스가 9일 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 고양 소노와의 홈 경기에서 원핸드 덩크슛을 하고 있다. [사진=KBL] 2026.10.09 psoq1337@newspim.com

소노는 오브라이언트가 26점 15리바운드로 분전했지만 KT의 외곽과 골밑 공격을 막지 못했다. 켐바오가 경기 도중 발목 부상으로 이탈한 것도 악재였다.

KT는 경기 초반부터 배스의 돌파를 앞세워 공격을 풀었다. 1쿼터에만 10점을 올린 배스의 활약으로 KT는 21-18로 앞섰다. 2쿼터에도 배스의 득점 행진은 이어졌다. 강성욱과 문정현의 3점슛까지 터지면서 KT가 주도권을 잡았다. 전반은 KT가 49-44로 앞선 채 끝났다.

KT는 3쿼터에 격차를 벌렸다. 배스와 옥존이 연속 득점을 올렸고 문정현의 3점슛과 포터의 속공 덩크슛이 더해졌다. 소노는 공격 과정에서 잇따라 실책을 범하며 추격 기회를 놓쳤다. KT는 3쿼터를 76-61로 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미구엘 옥존이 9일 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 고양 소노와의 홈 경기에서 마크를 피해 골밑슛을 시도하고 있다. [사진=KBL] 2026.10.09 psoq1337@newspim.com

소노는 4쿼터 들어 반격했다. 오브라이언트가 골밑과 외곽에서 득점을 이어갔고 이정현과 최승욱도 공격에 가세했다. 소노는 한때 73-76까지 따라붙으며 승부를 접전으로 끌고 갔다.

위기에서 KT의 해결사는 옥존이었다. 옥존은 연속 득점으로 소노의 추격에 제동을 걸었다. 하윤기는 공격 리바운드에 이은 골밑 득점으로 격차를 벌렸다. 문정현도 결정적인 3점슛을 꽂아 승부에 쐐기를 박았다.

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