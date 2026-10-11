[프로농구] 배스·옥존 활약 KT, KCC 87-81 제압 3연승

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=수원 KT가 디펜딩 챔피언 부산 KCC를 꺾고 3연승을 달렸다.

KT는 11일 부산 사직체육관에서 열린 KCC와 2026-2027 KCC 프로농구 경기에서 87-81로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 수원KT 미구엘 옥존이 11일 부산 사직체육관에서 열린 부산KCC와 2026-2027 KCC 프로농구 경기에서 19점 5어시스트를 기록했다. [사진=KBL] 2026.10.11 willowdy@newspim.com

이날 KT 패리스 배스가 26점 8리바운드, 미구엘 옥존이 3점슛 3방을 포함해 19점 5어시스트로 승리를 이끌었다. 문정현(13점 7리바운드)과 하윤기(9점 9리바운드)도 공수에서 힘을 보탰다.

KCC 허훈이 26점 4리바운드 4어시스트, 루이스 킹이 21점 6리바운드로 분전했으나 팀 패배를 막지 못했다.

KCC는 1쿼터 허훈의 선제 3점슛으로 기선을 제압했다. KT도 문정현의 2연속 3점슛과 득점을 앞세워 추격에 나섰다. 하지만 KCC는 장재석의 연속 득점과 자유투를 앞세워 격차를 벌렸고, 27-19로 1쿼터를 마쳤다.

2쿼터 들어 KT 패리스 배스와 옥존이 각각 8점, 7점을 몰아넣었다. KT는 KCC의 공격이 주춤한 사이 점수 차를 좁히며 41-42까지 추격했다.

3쿼터에는 양 팀의 팽팽한 접전이 이어졌다. 3쿼터 후반 배스가 연속 득점에 성공했지만, KCC는 KT의 팀파울 상황에서 얻은 자유투를 성공시켜 다시 앞섰다. 결국 KCC가 62-60의 리드를 잡은 채 4쿼터로 넘어갔다.

[서울=뉴스핌] 부산 KCC 허훈이 11일 부산 사직체육관에서 열린 수원KT와 2026-2027 KCC 프로농구 경기에서 26점 4리바운드 4어시스트로 분전했지만, 팀의 패를 막을 수 없었다. [사진=KBL] 2026.10.11 willowdy@newspim.com

KT는 4쿼터 초반 8점을 몰아넣어 전세를 뒤집었다. 이후 KCC가 또 한 번 승부를 가져왔지만, KT는 배스의 호쾌한 덩크슛을 기점으로 연속 7득점으로 점수차를 벌렸다.

KCC도 쉽게 물러나지 않았다. 허훈이 5점을 몰아넣어 격차를 1점까지 좁혔다. KT가 82-81로 한 점 차까지 쫓긴 경기 종료 18.5초 전, 옥존이 결정적인 3점슛을 터뜨리며 점수 차를 85-81로 벌렸다. 이어 서민수가 자유투 2개를 모두 성공시키며 치열했던 승부에 마침표를 찍었다.

willowdy@newspim.com