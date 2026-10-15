대전 빵축제 17~18일 엑스포과학공원서 개최

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 17일부터 이틀간 엑스포과학공원에서 빵축제를 개최한다
- 지역 빵집 120곳이 대표 메뉴를 할인 판매하고 체험·공연을 진행한다
- 대전시는 행사장 주변 주차공간 3600면과 셔틀버스를 운영한다
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제과·제빵 체험부터 공연까지…인근 문화행사도 연계
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 지역 빵집 120곳이 참여하는 '2026 대전 빵축제'가 오는 17일부터 18일까지 이틀간 엑스포과학공원 일원에서 열린다.
올해 처음 엑스포과학공원에서 개최되는 이번 축제는 지역 빵집의 대표 메뉴를 비롯해 제과·제빵 체험과 공연 등 다양한 프로그램으로 꾸며진다.
15일 대전시는 축제의 주요 공간인 '빵 정거장'에 지난해보다 늘어난 120개 지역 빵집이 참여한다고 밝혔다. 행사장은 5개 구역으로 나뉘며 참여 업체들은 대표 메뉴를 매장 판매가격보다 5% 이상 할인해 판매한다.
'브레드 갤러리'에서는 참여 빵집의 브랜드와 대표 메뉴, 매장 위치 등을 소개한다.
체험 프로그램도 마련된다. '베이커리 연구소'에서는 쿠키 만들기 등 제과·제빵 체험을 진행하고 '스페셜 클래스'에서는 생과일 케이크 만들기와 역암쿠키 발굴 체험 등 과학을 접목한 프로그램을 운영한다.
이 밖에 빵탑 쌓기와 빵 그림 맞히기 등으로 구성된 '빵잼 올림픽'을 비롯해 버스킹, 프린지 공연, 대전부르스 창작가요제 등이 열린다. 꿈씨패밀리 포토존과 지역 크리에이터들이 참여하는 플리마켓도 운영된다.
개막식은 17일 오후 6시 열리며 시민들이 함께하는 15m 길이의 대형 롤케이크 커팅 행사와 축하공연이 진행된다.
축제 기간 인근에서는 '2026 대전 콘텐츠페어', '배틀그라운드 모바일 프로시리즈 2026 시즌2 파이널', 'Safe대전 안전체험 한마당' 등 문화·체험 행사도 이어진다.
대전시는 행사장 주변 8곳에 3600면의 주차공간을 확보하고 셔틀버스를 운영한다. 정부청사역에서는 15분, 대전역 동광장에서는 1시간 간격으로 행사장행 셔틀버스가 운행된다.
축제 운영 시간은 이틀 모두 오후 1시부터 오후 9시까지다. 참여 빵집과 세부 행사 일정은 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.
nn0416@newspim.com