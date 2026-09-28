대전시, 빵 연계 관광프로그램 확대…트래블라운지 분소 운영

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 하반기 빵을 활용한 관광 프로그램을 확대한다. 관광지와 숙박, 지역 상권을 연계해 체류시간과 소비를 늘리겠다는 계획이다.

시는 내달 유성온천역 인근에 대전 트래블라운지 분소를 연다고 28일 밝혔다. 기존 대전종합관광안내소를 재구성해 관광·빵투어 정보를 제공하고 관광상품 판매와 미션 인증, 리워드 수령 공간으로 운영한다.

유성온천역 인근 트래블라운지 분소. [사진=대전시] 2026.09.28 nn0416@newspim.com

주말에 운영 중인 대전시티투어 '빵시투어'는 다음달부터 노선을 개편한다. 토·일요일 각각 2개 노선을 운행하며 노선별로 지역 빵집 4곳을 방문한다.

다음달 17~18일에 열리는 대전 빵축제 기간에는 기존 노선에 축제 행사장을 추가한다. 시티투어 이용객에게는 꿈돌이 다회용 가방을 제공할 예정이다.

10~11월에는 지역 빵집과 관광지를 방문하는 미션투어 '꿈돌이의 대전 빵 탐험대'를 운영한다. 빵집 2곳에서 구매하고 관광지를 방문한 뒤 유성온천역 트래블라운지 분소에서 인증하는 방식이다. 참여는 10월 6일부터 가능하다.

관광시설과 숙박 할인도 진행한다. 시는 빵축제 기간까지 마이리얼트립을 통해 대전오월드, 엑스포아쿠아리움, 상상아트홀 등의 할인 기획전을 운영한다.

또 11월 8일까지 '2026 대한민국 숙박세일 페스타'에 참여해 대전지역 숙박상품 할인 혜택을 제공한다. 내달 1일부터 9일까지는 사회관계망서비스(SNS) 인증 이벤트 '캐치 마이 빵!'을 진행해 참여자 가운데 200명을 추첨해 경품을 지급한다.

시는 올해 사업 운영 결과를 분석해 내년 이후 관련 관광 프로그램 운영 여부와 확대 방안을 검토할 계획이다.

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