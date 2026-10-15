iM증권, 청년 일자리 지원 사업 '미래내일 일경험 프로그램' 진행

AI 핵심 요약beta
- iM증권은 14일 미래내일 일경험 프로그램 성과공유회를 진행했다
- iM증권은 152명의 청년을 선발해 8주간 10개 프로젝트를 수행했다
- iM증권은 대구·경북 대학생 대상 모의투자 대회도 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = iM증권은 전날 서울 여의도 금융투자교육원 리더스홀에서 '미래내일 일경험 프로그램' 성과공유회를 진행했다고 15일 밝혔다.
iM증권에 따르면 해당 프로그램은 고용노동부의 청년 일자리 지원 사업으로, 청년들에게 진로 탐색과 취업 역량 강화를 지원한다.
iM증권은 올해 처음으로 커리어하이를 통해 일경험 프로그램에 참여했다. 회사는 지난 8월 서류 및 면접 전형을 거쳐 총 152명의 인원을 선발했다.
선발된 인원은 본사 지원 및 영업 부서 현직자 멘토링을 바탕으로 8주간 10개 프로젝트를 수행했다. 직무별로 현업에서 진행하는 업무에 대한 프로젝트를 통해 단순한 직무 체험을 넘어 실질적인 직무 역량을 강화할 수 있도록 했다.
이와 더불어 iM증권은 청년 지원 사업의 일환으로 지난 9월 8일부터 약 한 달간 대구·경북 지역의 대학생 대상 모의투자 대회를 진행했다. 청년들에게 투자 경험을 제공하고 건전한 투자 습관을 형성할 수 있도록 마련한 것으로, 1위 입상자에게는 대구지역 영업점을 통한 인턴십 프로그램을 제공한다.
박태동 iM증권 사장은 "우수한 청년들의 적극적인 관심과 참여를 통해 이번 프로그램을 성공적으로 마무리할 수 있었다"며 "이번 경험이 직무 역량을 높이고 진로를 구체화하는 데 도움이 되었길 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com