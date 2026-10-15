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세수 풍년에도 나랏빚 104조 증가…중앙정부 채무 1372조

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AI 핵심 요약

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  • 기획예산처가 15일 8월까지 관리재정수지 적자가 43조원이라고 밝혔다
  • 국세수입은 기업실적 개선으로 69조1000억원 늘어 재정수지가 개선됐다
  • 중앙정부 채무는 국고채 발행 영향으로 지난해 말보다 104조원 증가했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기획처, '월간 재정동향 10월호' 발표
관리재정수지 적자 전년보다 45.3조 감소
국세수입 69.1조 증가, 법인세 28.2조 늘어
중앙정부 채무 1372.1조, 한 달 새 17.9조↑

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 올해 8월까지 관리재정수지 적자가 43조원으로 지난해 같은 기간보다 45조3000억원 줄었다. 기업실적 개선 등에 힘입어 국세수입이 69조1000억원 늘면서 정부 수입 증가 폭이 지출 증가 폭을 웃돌았다.

다만 중앙정부 채무는 8월 말 1372조1000억원으로 지난해 말보다 104조원 증가했다. 재정수지가 개선되는 가운데 국고채 발행에 따른 누적 채무는 늘어나는 흐름을 보였다.

월간 재정동향 10월호 [자료=기획예산처] 2026.10.15 rang@newspim.com

◆ 국세 69조1000억원 증가…통합재정수지 5조원 흑자

15일 기획예산처가 발표한 '월간 재정동향 10월호'에 따르면, 올해 1~8월 총수입은 529조7000억원으로 전년 동기보다 98조원 증가했다. 추가경정예산 기준 연간 수입 목표 대비 진도율은 75.6%다.

8월까지 국세수입은 329조9000억원으로 지난해 같은 기간보다 69조1000억원 늘었다. 진도율은 79.4%로 전년 동기보다 9.3%포인트(p) 높았다.

세목별로는 법인세가 기업실적 개선 등에 따라 28조2000억원 증가한 91조6000억원을 기록했다. 연간 예산 대비 진도율은 90.4%다.

소득세는 101조1000억원으로 14조4000억원 늘었다. 성과상여금 증가에 따른 근로소득세와 부동산 거래량 증가에 따른 양도소득세 확대 등이 영향을 미쳤다.

부가가치세는 수입액과 민간소비 증가 등에 따라 7조4000억원 늘어난 65조1000억원을 기록했다.

증권거래세는 증권거래대금 증가와 세율 환원 등의 영향으로 7조원 늘어난 9조2000억원을 거뒀다. 농어촌특별세도 코스피 거래대금 증가 등에 따라 9조5000억원 증가했다.

세외수입은 32조원으로 전년 동기보다 9조2000억원 늘었다. 기금수입은 167조8000억원으로 19조8000억원 증가했다.

월간 재정동향 10월호 [자료=기획예산처] 2026.10.15 rang@newspim.com

같은 기간 총지출은 524조7000억원으로 39조3000억원 늘었다. 추경 기준 진도율은 69.7%다. 예산 지출은 376조원으로 31조2000억원, 기금 지출은 148조5000억원으로 8조원 증가했다.

총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 5조원 흑자를 기록했다. 지난해 같은 기간 53조7000억원 적자에서 58조8000억원 개선됐다.

통합재정수지에서 사회보장성기금 수지 흑자 48조1000억원을 제외한 관리재정수지는 43조원 적자였다. 지난해 같은 기간 적자 88조3000억원보다 45조3000억원 줄었다.

관리재정수지는 국민연금 등 미래 지출을 위해 적립하는 사회보장성기금의 수지를 제외해 정부의 실질적인 재정상황을 보여주는 지표다.

8월 한 달 기준으로는 통합재정수지가 25조1000억원, 관리재정수지가 21조8000억원 흑자를 기록했다.

월간 재정동향 10월호 [자료=기획예산처] 2026.10.15 rang@newspim.com

◆ 중앙정부 채무 1372조1000억원…국고채 조달금리 상승

8월 말 중앙정부 채무는 1372조1000억원으로 전월보다 17조9000억원 증가했다. 지난해 말 1268조1000억원과 비교하면 104조원 늘었다.

국고채 잔액이 지난해 말보다 102조1000억원 증가한 영향이 컸다. 이 기간 국고채 발행액은 163조6000억원, 상환액은 61조5000억원이었다.

외국환평형기금채권 잔액은 지난해 말보다 4조7000억원 늘었고 국민주택채권 잔액은 2조8000억원 감소했다.

월간 재정동향의 채무 통계는 중앙정부 기준이다. 지방정부 채무는 연 1회 산출해 이번 월별 통계에는 포함하지 않는다.

9월 국고채 발행 규모는 17조4000억원이었다. 1~9월 누적 발행량은 179조7000억원으로 개인투자용 국채를 제외한 연간 발행한도의 80.4%를 기록했다. 개인투자용 국채 1조5000억원을 포함하면 누적 발행량은 181조2000억원이다.

월간 재정동향 10월호 [자료=기획예산처] 2026.10.15 rang@newspim.com

국고채 금리는 미국·이란 무력 충돌 등에 따른 유가 상승과 미국의 연내 추가 금리 인상 가능성, 주요국 금리 상승 등의 영향으로 올랐다.

9월 말 국고채 3년물 금리는 4.011%로 8월 말 3.838%보다 상승했다. 10년물도 같은 기간 4.313%에서 4.407%로 높아졌다.

9월 국고채 평균 조달금리는 4.25%로 전월 4.10%보다 올랐다. 응찰률은 251%에서 243%로 낮아졌다.

외국인의 국고채 보유잔액은 9월 말 319조6000억원으로 전월보다 3조7000억원 감소했다. 전체 발행잔액에서 외국인 보유액이 차지하는 비중은 25.4%였다.

rang@newspim.com

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靑 "임광현 발탁, 李대통령 국정 의지 담겨" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 15일 임광현 신임 대통령비서실장 발탁 배경에 '일하는 비서실'과 '일하는 행정부'를 지향하는 대통령의 국정 의지가 담겨 있다고 밝혔다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오전 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "이재명 대통령께서 깊이 숙고한 결과물로서 임광현 국세청장을 신임 2기 비서실장으로 발탁했다고 생각한다"며 이같이 전했다. 성 수석은 강 전 실장과 임 실장의 차이도 짚었다. 그는 "강 전 실장의 경우에는 여의도에서 잔뼈가 굵은 중진 정치인 출신"이라며 "초대 비서실장으로서 그 시기에는 내란을 극복하고 인수위원회도 없이 출범했던 이재명 정부의 새로운 국정 로드맵을 짜 나가고 설계하는 게 우리 초대 비서실장의 중요한 임무였다"고 설명했다. 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표, 오른쪽)과 임광현 비서실장(당시 전 국세청 차장)이 국회에서 열린 인재환영식에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB] ◆ "정통 관료 출신…국회의원 경험도" 이어 2기 비서실장인 임 실장에 대해 성 수석은 "이제 이 대통령은 초기에 만들었던 국정의 로드맵이 현실 속에서 국민에게 체화될 수 있도록 성과물을 내는지가 굉장히 중요하다고 생각한다"며 "그러니 이것을 시행해 나갈 그런 바퀴를 교체할 필요가 있는 것"이라고 강조했다. 성 수석은 "그런 바퀴로서 정통 경제 관료 출신으로서 실제로 국세청장으로 재임하며 성과로 실력을 입증한 관료 출신, 그러면서 국회의원 경험도 있는 임 실장을 선택한 것"이라며 "그래서 저는 일하는 비서실, 일하는 정부를 향한 인선이라고 평가하고 싶다"고 밝혔다. 임 실장이 관료출신이라 정무 부분에서 취약할 것 같다는 지적에 성 수석은 "임 실장은 거의 20~30년 동안을 행정부에서 근무한 분"이라며 "현대의 행정 업무는 여의도의 정치적 환경이라든지 정부적인 상황을 고려하지 않은 상태에서 그 성과를 내는 것은 힘들다"고 반박했다. 성 수석은 "국세청장을 하면서 고액 체납 징수, 역외 세금을 환수하는 작업에 매끄럽게 성과를 이끌어내는 과정 자체가 단지 정책 역량만이 아니라 정무적인 판단도 있다고 생각한다"며 "또 임 실장은 국회의원으로서 역할을 한 바도 있다"고 설명했다. 일각에서 제기된 강 전 실장과 김현지 부속실장 사이에 알력 다툼이 있었다는 소리에 성 수석은 "팩트에 근거하지 않은 루머들이 오히려 정통 담론을 뒤흔드는 양상의 소문들이 많이 퍼져 나가고 있는데 그런 것 중 하나"라며 "실제로 청와대 내부에서는 강 전 실장을 중심으로 모든 비서실 시스템이 굴러가는 식으로 쭉 진행돼 왔다"고 선을 그었다. 임광현 국세청장이 5일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언하고 있다. [사진=뉴스핌DB] ◆ '보은 인사' 지적에 "근거 없다" 야권에서 제기된 '보은 인사' 지적도 성 수석은 반박했다. 야권은 임 실장의 처남인 이승엽 변호사가 이 대통령의 대장동 사건을 변호한 데 따른 보은 인사라 주장 중이다. 또 복지부 공무원으로 오래 재직한 임 실장의 배우자가 휴스턴 총영사로 재임 중인 점도 문제 삼았다.  성 수석은 "임 실장이나 이경은 휴스턴 총영사의 경우에는 기본적으로 개인적인 업무 역량과 커리어 자체가 굉장히 탁월하신 분들"이라며 "처남을 비서실장의 발탁과 연결시키는 것은 근거가 없다"고 말했다. 이경은 총영사에 대해서는 "복지부 공무원을 한 것은 전체 경력 쪽에 한 10년 정도"라며 "원래 출발은 공보처에서 출발해서 노무현 정부 청와대 시절에 해외 언론 비서관실에 해외 공보를 담당했다"고 짚었다. 이어 "복지부 공무원을 그만두고 난 이후에 국제 엠네스티에 한국 사무처장을 하면서 국제 관계 분야에 활동을 많이 하신 분"이라고 덧붙였다. pcjay@newspim.com 2026-10-15 09:21
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'한강 청년버스킹 축제' 17일 오후 1시 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [사진=감엔터테인먼트] 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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