하나금융그룹, 인천서 중장년 일자리 박람회

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹은 14일 인천서 중장년 구직자 박람회를 개최했다
- 강소기업 20곳이 참여해 채용 면접과 50여개사 구인정보를 제공했다
- AI 이력서 작성과 신직무 체험 등 취업 지원 프로그램을 운영했다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나금융그룹은 지난 14일 인천 송도 컨벤시아에서 중장년 구직자를 위한 '2026 하나 JOB매칭 페스타 in 인천'을 개최했다고 15일 밝혔다.
인천지방고용노동청, 인천시 일자리종합센터 등 지역 7개 기관과 함께 진행한 이번 행사는 4월 부산을 시작으로 광주, 수원, 대전에 이어 다섯 번째다.
공항·항만·관광·제조·물류·사회서비스 분야 강소기업 20곳이 참여해 1:1 채용 면접을 진행했다. 50여 개 기업의 구인 정보를 제공하는 채용 게시대도 마련됐다.
행사의 특징은 디지털 신직무 체험 프로그램이다. 인지건강 매니저, 1인 크리에이터, 데이터라벨러 등을 경험할 수 있는 '일자리 체험관'과 AI 기반 이력서 작성, 모의면접, 진로성향진단을 제공하는 'AI존'을 운영했다. 전문 컨설턴트의 경력 분석, 이력서 첨삭, 프로필 사진 촬영, 퍼스널 컬러 진단, 신체 건강 측정 등도 지원했다.
하나은행 부스에서는 은퇴 후 자산관리, 상속·증여, 보이스피싱 예방 등 맞춤형 노후 설계 상담을 제공했다.
그룹은 내달 23일 서울 동대문디자인플라자에서 올해 마지막 박람회를 개최할 예정이다.
romeok@newspim.com