서경덕 "中 지린성, 발해 유적 세계유산 등재 추진"

AI 핵심 요약beta
- 중국 지린성이 15일 발해 유적의 세계유산 등재를 추진했다
- 지린성은 발해 소재 숏폼 드라마 제작에도 착수했다
- 서경덕 교수는 중국의 역사 홍보 움직임에 대응할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"글로벌 발해 캠페인 통해 해외에 알릴 것"
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 중국 지린성이 발해국 성터와 고분군의 유네스코 세계문화유산 등재를 추진하고 있다는 주장이 제기됐다고 15일 밝혔다.
서경덕 성신여대 교수는 중국에 거주하는 누리꾼들의 제보를 바탕으로 관련 내용을 확인한 결과, 지린성 정부 홈페이지에 '발해국 성터와 고분군의 세계문화유산 등재 신청을 추진한다'는 내용이 소개돼 있다고 전했다.
서 교수에 따르면 지린성은 발해 유적의 세계문화유산 등재를 위한 구체적인 계획을 마련하고 정부 산하 기관을 통해 관련 사업을 진행 중이다.
발해 역사를 소재로 한 숏폼 드라마 제작도 추진되고 있다.
중국 매체 앙광망 등에 따르면 지린성 옌볜조선족자치주 옌볜박물관에서는 최근 옌볜 라디오텔레비전 방송국이 제작하는 숏폼 드라마 '발해 대흠무' 촬영 시작 행사가 열렸다.
해당 작품은 실사 촬영과 인공지능(AI) 합성 등을 활용해 총 20부작, 약 100분 분량으로 제작될 예정이다. 이달 말까지 제작을 마친 뒤 텐센트 비디오, 유쿠, 아이치이 등 중국 주요 동영상 플랫폼과 TV 채널을 통해 공개될 것으로 전해졌다.
서 교수는 "중국이 드라마를 통해 자국민들에게 발해 역사를 알리고 세계문화유산 등재에 대한 여론을 형성하려는 것으로 보인다"고 주장했다.
이어 "관련 움직임의 문제점을 해외에 알리기 위한 '글로벌 발해 캠페인'을 추진할 계획"이라고 말했다.
taeyi427@newspim.com