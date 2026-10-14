'운동장을 생태 배움터로'...세종 부강초, 학생 아이디어로 새단장

AI 핵심 요약beta
- 세종 부강초는 14일 학생 참여로 생태운동장 개장식을 열었다.
- 학생들은 설계와 투표에 참여해 놀이·쉼터·생태교육 공간을 조성했다.
- 부강초는 생태교육 프로그램과 지역사회 개방 공간으로 활용할 계획이다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종 부강초등학교가 학생들의 아이디어를 반영해 기존 모래 운동장을 놀이와 휴식, 생태교육이 어우러진 공간으로 새롭게 조성했다.
14일 세종시교육청에 따르면 부강초는 이날 학생과 학부모, 교직원 등 교육공동체가 참여해 조성한 '생태운동장' 개장식을 열었다.
생태운동장은 교육공동체의 의견을 바탕으로 학생들이 직접 공간을 구상하고 설계 과정에 참여해 조성됐다. 학교는 설문조사와 교원 협의, 우수 사례 공간 탐방 등을 통해 다양한 의견을 수렴하고 학생들의 생각을 실제 공간에 반영했다.
학생들은 학급별 프로젝트 수업과 건축가 멘토링, 모형 제작 워크숍에 참여해 놀이 공간과 쉼터, 자연을 체험할 수 있는 공간을 구상했다. 아이디어 공모전으로 제안을 모은 뒤 전교생 투표를 거쳐 운동장에 반영할 아이디어를 선정했다.
새롭게 조성된 생태운동장은 놀이 공간과 나무 그늘 아래에서 쉬고 대화할 수 있는 쉼터, 식물과 자연 요소를 관찰하고 탐구하는 생태교육 공간으로 구성됐다. 학생들은 일상 속에서 자연을 경험하며 놀이와 배움을 함께할 수 있다.
부강초는 앞으로 생태운동장을 활용한 교과 연계 생태교육 프로그램을 운영하고, 지역사회와 함께 이용할 수 있는 친환경 열린 공간으로 활용할 계획이다.
권민서 학생(6학년)은 "우리가 직접 생각하고 만들어 본 공간이 실제 생태운동장으로 완성돼 신기하고 뿌듯하다"며 "앞으로 후배들도 이곳에서 즐거운 추억을 많이 만들었으면 좋겠다"고 전했다.
김태환 교장은 "학생들이 직접 아이디어를 내고 투표로 선택해 함께 만든 운동장이라 더욱 뜻깊다"며 "아이들이 자연과 호흡하며 건강하게 자라고 일상에서 생태 시민으로 성장하는 배움터가 되도록 하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com