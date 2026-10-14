구교환·한지민 '태풍', 10월 크랭크인…내년 개봉

AI 핵심 요약beta
- 영화 ‘태풍’은 10월 구교환·한지민 등과 촬영을 시작했다
- 헤어질 부부가 태풍에 고립되는 재난 코미디로 제작된다
- 이정호 감독이 연출하며 내년 개봉을 목표로 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
헤어지려던 부부의 태풍 속 재난 탈출기
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '태풍(가제)'이 구교환, 한지민, 오정세, 한선화 등 주요 캐스팅을 확정하고 10월 촬영에 들어갔다.
'태풍'은 헤어지기로 결심한 부부 진모(구교환)와 재이(한지민)가 고향 친척의 결혼식에 참석했다가 대형 태풍을 만나면서 벌어지는 이야기를 그린 재난 코미디다.
구교환은 지방 소도시 출신으로 대학 졸업 후 대기업에 입사했지만 만년 대리로 살아가는 직장인 진모 역을 맡았다. 이번 작품에서는 남편이자 아버지인 인물로 출연한다.
한지민은 진모의 아내 재이를 연기한다. 재이는 출판사에서 일하다 결혼 후 퇴사한 뒤 유튜버를 꿈꾸는 인물로, 재난 상황에서 생활 정보와 기지를 활용해 돌파구를 찾는다.
오정세는 진모의 고향 친구이자 119 구조대원 상혁 역으로 합류했다. 진모와 재이를 구하기 위해 나섰다가 함께 고립되는 인물이다.
한선화는 펜션 주인 로즈 역을 맡는다. 김응수와 오민애는 캠핑카를 타고 전국을 여행하는 48년차 부부 현덕과 필자로 출연한다.
김요한과 최지수는 결혼을 앞둔 커플 대한과 차영 역을 맡아 재난 상황 속에서 진모와 재이를 만나게 된다.
각본과 연출은 영화 '비스트', '방황하는 칼날' 등을 만든 이정호 감독이 맡았다. 제작진은 지난 9월 말 배우들과 대본 리딩을 진행했으며 이달 본격적인 촬영을 시작했다.
'태풍'은 내년 개봉 예정이다.
taeyi427@newspim.com