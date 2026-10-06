'이효정 아들' 이유진, 차경은과 11월 14일 결혼

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첫 연출작 '길이 보이면 캐스팅해!'로 인연

지난 6월 교제 시작…5개월 만에 백년가약

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 이유진과 차경은이 오는 11월 14일 결혼한다.

6일 양측에 따르면 두 사람은 이유진의 첫 연출작인 숏드라마 '길이 보이면 캐스팅해!'를 통해 처음 인연을 맺었다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 차경은(왼쪽)·이유진 [사진=이유진 인스타그램] 2026.10.06 taeyi427@newspim.com

이유진은 촬영을 준비하는 과정에서 차경은에게 호감을 느꼈고, 촬영을 마친 뒤 적극적으로 마음을 전한 것으로 알려졌다. 두 사람은 지난 6월부터 결혼을 전제로 교제를 시작해 약 5개월 만에 부부가 된다.

결혼식은 서울 모처에서 양가 가족과 가까운 지인들이 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.

이유진은 2013년 MBC '불의 여신 정이'로 데뷔했다. 이후 JTBC '청춘시대2'·'멜로가 체질', tvN '아는 와이프', SBS '브람스를 좋아하세요?', KBS 2TV '삼남매가 용감하게' 등에 출연했다. 엠넷 '프로듀스 101' 시즌2에도 출연했다.

올해는 연출자로 활동 영역을 넓혔다. 지난 5월 ENA 숏드라마 감독 서바이벌 '디렉터스 아레나'에 참가해 '길이 보이면 캐스팅해!'로 최종 2위를 차지했다.

차경은은 2021년 단편영화 '복숭아'로 데뷔했다. 이후 U+모바일tv '미래의 미래', 쿠팡플레이 'SNL 코리아 리부트' 시즌7 등에 출연하며 활동했다.

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