GC녹십자·LG CNS, AI 스마트팩토리 구축…2030년 전환 목표

AI 핵심 요약beta
- GC녹십자는 14일 LG CNS와 AI 스마트팩토리 구축 로드맵을 추진한다고 밝혔다
- 양사는 2030년까지 생산라인 자동화와 자율운영 체계 전환을 단계적으로 완료한다
- 공정·물류·품질 데이터를 연계해 제조 전 과정의 지능화와 자동화를 강화한다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자는 LG CNS와 전략적 파트너십을 맺고 AI 기반 자동화·자율운영 스마트팩토리 구축을 위한 'SMART Operations Driven 2030 로드맵'을 추진한다고 14일 밝혔다.
이번 로드맵은 주요 생산 거점의 특성에 맞춘 공정 혁신과 물류·품질관리의 자동화·지능화를 중심으로 한다. GC녹십자는 2030년까지 거점별 핵심 생산라인의 자동화와 자율운영 체계 전환을 단계적으로 완료할 계획이다.
오창공장에는 개발 중인 혈장분획제제 '20% 피하주사용 면역글로불린(SCIG)'의 자동화 생산라인을 구축한다. 화순공장에서는 mRNA 플랫폼과 독감·수두백신 등 핵심 백신제제의 생산 자동화를 추진한다.
음성공장에는 고형제 연속제조공정을 도입해 공정 시간을 단축하고 품질 균일성을 높일 방침이다.
자동화 범위는 생산라인뿐 아니라 원자재 투입, 포장, 물류창고 이송 등으로 확대한다. 생산·물류·품질·설비 데이터를 연계해 원료 입고부터 제품 출하까지 제조 전 과정을 통합 관리할 계획이다.
AI를 활용한 공정 운영 최적화와 품질 이상 조기 예측, 설비 이상 사전 감지 등 데이터 기반 운영체계도 단계적으로 구축한다.
품질보증(QA) 부문에서는 문서 작성과 검토 업무를 자동화하고, 품질관리(QC) 시험 자동화와 데이터 분석 체계를 마련해 품질 오류 예방 역량을 강화한다.
신웅 GC녹십자 운영총괄부문장은 "데이터와 AI에 기반한 공정 지능화는 미래 제약·바이오 산업의 핵심 경쟁력"이라며 "LG CNS의 첨단 DX 기술을 제조 전 주기에 이식해 '오퍼레이셔널 엑설런스'를 달성하고, 고품질의 혁신 의약품을 신속하고 안정적으로 공급할 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com