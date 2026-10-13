GC녹십자, 헌터라제 특이 IgE 항체 분석법 개발

AI 핵심 요약beta
- GC녹십자는 13일 헌터라제 특이적 IgE 항체 검출법을 개발했다
- 새 분석법은 고감도 ELISA로 미량 항체까지 정밀하게 검출한다
- GC녹십자는 알레르기 반응 평가와 환자 안전성 관리를 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자는 헌터증후군 치료제 '헌터라제'를 투여받은 환자에게서 발생할 수 있는 약물 특이적 IgE 항체를 정밀하게 검출하는 분석법을 개발했다고 13일 밝혔다.
관련 연구는 SCIE급 학술지 '저널 오브 이뮤놀로지컬 메서즈'(Journal of Immunological Methods)에 게재됐다.
헌터증후군은 체내 글리코사미노글리칸(GAG)을 분해하는 효소가 선천적으로 결핍돼 발생하는 희귀질환이다. 부족한 효소를 정기적으로 보충하는 효소대체요법이 주요 치료법으로 사용된다.
단백질 치료제를 투여하면 일부 환자에서 면역체계가 치료제를 외부 물질로 인식해 항약물 항체를 생성할 수 있다. 이 가운데 IgE 항체는 호흡곤란이나 혈압 저하 등 급성 알레르기 반응에 관여할 수 있어 정밀한 평가가 필요하다.
이번 분석법은 고감도 효소면역분석법(ELISA)을 기반으로 환자 혈액에서 헌터라제에 특이적으로 반응하는 IgE 항체를 선별해 미량으로도 검출할 수 있도록 설계됐다.
GC녹십자는 이를 활용해 헌터라제 투여 과정에서 발생하는 알레르기 반응과 약물의 연관성을 보다 정밀하게 평가하고, 환자 안전성 관리를 강화할 계획이다. 향후 다른 단백질 치료제의 약물 특이적 IgE 항체 확인과 면역원성 평가에도 활용 가능성을 검토한다.
홍정운 GC녹십자 R&D QM 유닛장은 "이 분석법은 헌터증후군 치료제를 투여받는 환자의 약물 특이적인 IgE 과민반응을 보다 정밀하게 평가하는 기반이 될 것"이라며 "앞으로도 의약품 면역원성 평가 및 분석 기술 역량을 지속적으로 확보해 환자 안전성 제고에 기여하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com