GC녹십자엠에스, 中 유웰과 연속혈당측정기 국내 도입 추진

AI 핵심 요약beta
- GC녹십자엠에스는 12일 유웰과 CGM 국내 도입 업무협약을 체결했다
- 양사는 기술문서·임상데이터 확보와 국내 시험·인증에 협력한다
- GC녹십자엠에스는 인허가·유통을, 유웰은 제조·품질을 맡는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자엠에스는 지난 12일 중국 의료기기 기업 유웰 본사에서 연속혈당측정기(CGM)의 국내 도입을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.
이번 협약은 가정용 의료기기 브랜드 'GCFiT'을 통해 이어온 양사의 홈헬스케어 제품 협력을 CGM 분야까지 확대하기 위해 마련됐다.
CGM은 피부에 부착한 센서로 포도당 수치를 연속 측정해 시간에 따른 혈당 변화 추이를 확인하도록 돕는 의료기기다. GC녹십자엠에스는 기존 자가혈당측정기와 연계해 혈당관리 제품군을 강화할 계획이다.
양사는 유웰 CGM 제품의 국내 도입을 위해 기술 문서와 임상 데이터 확보, 국내 시험·인증 준비 등 인허가 업무에 협력한다.
GC녹십자엠에스는 국내 인허가와 규제 대응, 향후 마케팅·영업·유통을 맡는다. 유웰은 제품 제조와 인허가에 필요한 기술·규제 문서 제공, 제조 품질 보증을 지원한다.
제품 가격과 구매 물량, 독점 조건, 데이터 보안과 현지화 등 구체적인 사업 조건은 향후 협의를 거쳐 확정할 예정이다.
GC녹십자엠에스는 지난해부터 소비자 대상 가정용 의료기기 시장 확대를 추진하며 'GCFiT 혈당측정기'를 선보였다. 현재 네이버와 쿠팡을 중심으로 온라인 판매를 늘리고 있으며, 오프라인 판매도 확대할 계획이다.
GC녹십자엠에스 관계자는 "이번 협약은 기존 혈당측정기 중심의 GCFiT 제품군을 CGM 분야까지 확대하는 계기"라며 "유웰과 긴밀하게 협력해 국내 인허가와 시장 진입을 추진하고, 소비자의 다양한 혈당관리 수요에 대응할 수 있도록 혈당관리 제품군을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com