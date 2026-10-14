정의경 국토차관 "스마트 모빌리티 성과, 이동 안전·편리성으로 평가"

AI 핵심 요약beta
- 정의경 국토부 2차관이 14일 스마트 모빌리티 성과를 강조했다
- 기술보다 이동의 안전성과 편의성 개선을 평가 기준으로 제시했다
- 정책·기술·현장 운영 연결과 회원경제 간 경험 공유를 당부했다
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회원경제 간 현장 경험 공유 당부
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정의경 국토교통부 제2차관이 스마트 모빌리티의 성과는 기술 수준보다 실제 이동의 안전성과 편의성 개선으로 평가받아야 한다고 강조했다. 인공지능(AI)과 자율주행 기술의 발전을 국민이 체감할 수 있도록 정책과 기술, 현장 운영을 연결해야 한다는 취지다.
정 차관은 14일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 '2026 APEC 스마트 모빌리티 포럼'에서 "AI와 자율주행 기술이 빠르게 발전하고 있지만 기술이 발전한다고 우리의 이동이 곧바로 달라지는 것은 아니다"라고 말했다.
이어 "정책이 기술의 활용을 뒷받침하고 도로와 대중교통 현장에서 안정적으로 작동해야 사람들이 그 변화를 체감할 수 있다"며 정책과 기술, 운영의 연결을 핵심 과제로 꼽았다.
정 차관은 지난해 한국이 APEC 의장국으로서 첫 스마트 모빌리티 포럼을 열고 회원경제의 정책과 경험을 공유한 점을 언급했다. 당시 논의를 토대로 'APEC 스마트 모빌리티 권고문'을 마련해 공동의 방향을 제시했다면 올해는 이를 실제 교통 현장에서 구현하는 방안을 논의해야 한다는 설명이다.
회원경제 간 경험 공유도 당부했다. 각 회원경제의 교통 환경과 여건이 다른 만큼 그동안 축적한 경험과 해법을 나누는 과정이 필요하다는 것이다.
정 차관은 "어떤 정책이 현장에서 효과를 냈는지, 어떤 시도는 시행착오를 겪었는지 서로의 경험을 솔직하게 나누는 자리가 되기를 바란다"고 말했다.
스마트 모빌리티의 평가 기준으로는 사람들의 이동 여건 개선을 제시했다. 그는 "스마트 모빌리티 성과는 기술이 얼마나 앞서 있느냐보다 사람들의 이동이 얼마나 안전하고 편리해지느냐로 평가받을 것"이라고 강조했다.
이번 포럼은 오는 16일까지 진행되며 APEC 10개 회원경제의 정부대표와 국내외 전문가, 산업계 관계자 등이 참여한다. 지난해 마련한 권고문을 바탕으로 스마트 모빌리티 정책의 이행과 후속 협력방안을 논의한다.
행사에서는 AI·자율주행과 국제표준, 교통 운영·실증사례 등을 다룬다. 국내 모빌리티 기업과 회원경제 교통 관계자 간 비즈니스 미팅을 마련하고 마지막 날에는 한국도로공사 교통정보센터와 삼성 이노베이션 뮤지엄을 방문한다.
chulsoofriend@newspim.com