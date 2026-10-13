APEC 스마트 모빌리티 포럼 서울서 개최...AI·자율주행 협력

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14~16일 웨스틴조선호텔서 개최

10개 회원경제 정부대표 참여

정책·운영·기술 사례 공유

국내 기업 해외 진출 위한 미팅도 마련

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = APEC(아시아 태평양 경제협력체) 회원경제 정부대표와 국내외 전문가들이 서울에서 인공지능(AI)·자율주행 시대의 교통정책과 협력방안을 논의한다.

스마트 모빌리티 포럼 안내 포스터 [자료=국토교통부]

13일 국토부는 오는 14~16일 '2026 APEC 스마트 모빌리티 포럼'을 열고 정책과 현장 운영, 기술 발전을 연결하는 방안을 모색한다고 밝혔다.

이번 포럼은 서울 웨스틴조선호텔에서 열린다. APEC 10개 회원경제 정부대표와 국내외 연사, 산업계 관계자 등이 참석한다.

지난해 한국 주도로 열린 첫 포럼에서 마련한 'APEC 스마트 모빌리티 권고문'을 바탕으로 협력 논의를 이어간다. 권고문에는 통합과 연결성, 혁신, 번영, 인간중심 등 스마트 모빌리티 확산을 위한 10개 협력방향이 담겼다.

첫날인 14일에는 정의경 국토부 제2차관의 개회사와 한국교통연구원장의 환영사, 마티아스 프랑케 주한칠레대사 및 APEC 사무국장의 영상 축사에 이어 기조연설과 정책대화가 진행된다.

황기연 KAIST 초빙교수는 완전자율주행 시대의 안전·책임 문제와 새로운 운영체계의 필요성을 제시한다. 지능형교통체계 국제표준을 담당하는 ISO/TC 204의 마이크 브라운 의장은 AI와 지능형 인프라·차량·국제표준을 결합한 '인지형 모빌리티'의 미래상을 소개한다.

'모빌리티 정책대화Ⅰ'에서는 회원경제 정부대표들이 정책 경험을 나누고 지난해 권고문의 이행과 후속 협력방향을 논의한다. '청년과 함께하는 미래 모빌리티 대화'에서는 기업 관계자와 국내외 청년 패널이 산업에 필요한 인재와 청년이 기대하는 기업의 역할을 놓고 의견을 교환한다.

15일에는 정책·운영·기술을 주제로 3개 전문세션이 열린다. 정책 세션에서는 제도와 국제표준, 데이터 관리체계 및 협력방안을 다룬다. 운영 세션에서는 회원경제의 실제 운영·실증사례를 공유한다.

기술 세션의 주제는 AI·자율주행·디지털 인프라와 지속가능한 사람 중심의 모빌리티, 자율주행차 안전관리 등이다. 이어 '모빌리티 정책대화Ⅱ'에서 전문세션의 논의를 종합해 APEC 차원의 협력방향을 모색한다.

국내 기업의 해외 진출을 지원하는 일정도 마련했다. 14일 오후 국내 모빌리티 기업과 APEC 회원경제 교통 관계자 간 비즈니스 미팅을 열어 기술을 소개하고 협력 기회를 제공한다.

마지막 날인 16일에는 한국도로공사 교통정보센터와 삼성 이노베이션 뮤지엄을 방문해 교통운영과 첨단기술 현장을 살펴본다.

홍지선 국토부 장관은 포럼에 전할 메시지에서 "AI와 자율주행 등 기술이 빠르게 발전하는 만큼 정책·운영·기술을 유기적으로 연결하고 사람 중심의 안전하고 편리한 모빌리티를 구현하는 것이 중요하다"며 "APEC 회원경제와 스마트 모빌리티 분야의 경험 등을 공유하고 실질적인 협력을 지속해 나가겠다"고 강조할 계획이다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. '2026 APEC 스마트 모빌리티 포럼'은 어떤 행사인가요?

A. APEC 회원경제가 스마트 모빌리티 정책과 현장 운영, 기술 발전을 연계하는 방안을 논의하는 행사입니다. 오는 14일부터 16일까지 서울 웨스틴조선호텔 등에서 열리며 APEC 10개 회원경제 정부대표와 국내외 연사, 산업계 관계자 등이 참석합니다.

Q. 이번 포럼에서 가장 중요하게 논의되는 분야는 무엇인가요?

A. AI와 자율주행, 디지털 인프라, 국제표준, 데이터 관리체계, 자율주행차 안전관리 등이 주요 의제입니다. 지난해 마련한 'APEC 스마트 모빌리티 권고문'의 이행 상황을 점검하고 후속 협력방향도 논의합니다.

Q. 첫날인 14일에는 어떤 논의가 진행되나요?

A. 완전자율주행 시대의 안전·책임 문제와 새로운 운영체계, AI·지능형 인프라·차량·국제표준을 결합한 미래 모빌리티 등이 기조연설에서 다뤄집니다. 회원경제 정부대표들의 정책대화와 기업 관계자·청년 패널이 참여하는 미래 모빌리티 대화도 진행됩니다.

Q. 국내 모빌리티 기업의 해외 진출을 위한 프로그램도 있나요?

A. 네. 14일 오후 국내 모빌리티 기업과 APEC 회원경제 교통 관계자 간 비즈니스 미팅이 열립니다. 국내 기업이 자사 기술을 소개하고 해외 관계기관과 협력 기회를 모색할 수 있도록 지원합니다.

Q. 마지막 날에는 어떤 현장 프로그램이 진행되나요?

A. 16일 한국도로공사 교통정보센터와 삼성 이노베이션 뮤지엄을 방문합니다. 참가자들은 국내 교통운영 체계와 첨단기술이 실제 현장에서 어떻게 활용되는지 살펴볼 예정입니다.

chulsoofriend@newspim.com