靑 '국민통합 대화가 필요해', 양극화·지역주의 해법 모색…14일 오후 2시 생중계

AI 핵심 요약beta
- 청와대가 14일 사회 갈등 진단과 국민통합 해법을 논의했다
- 박진영·황현희가 극단주의 극복과 대화·타협 방안을 공유했다
- 청년 양극화와 지역주의 해소를 위한 실질적 해법을 모색했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대가 14일 '무책임한 극단주의 극복 방안'을 주제로 우리 사회의 갈등과 대립을 진단하고 국민통합 해법을 모색하는 자리를 마련했다.
청와대는 이날 오후 2시 유튜브 KTV 채널을 통해 '국민통합, 대화가 필요해!' 5회차 방송을 생중계한다.
방송에는 민주연구원 부원장을 지낸 박진영 시사평론가와 인기 개그맨이자 현재 시사 평론과 진행을 하는 방송인 황현희씨가 출연해 서로의 생각을 공유할 예정이다.
방송에서는 먼저 진영 간 대립과 혐오 표현 등으로 심화되는 극단주의 문제를 살펴보고 대화와 타협을 통한 회복 방안을 논의한다. 서로의 문제점만 지적하고 상대를 배척하는 태도에서 벗어나 다른 생각을 존중하고 소통하는 사회로 나아가기 위해 무엇이 필요한지 의견을 나눌 예정이다.
이어 청년들이 겪는 경제적 양극화와 미래에 대한 불안을 주요 의제로 다룬다. 자산과 소득, 주거와 일자리에서 벌어지는 격차가 청년들의 기회와 미래에 미치는 영향을 짚어보고, 청년들의 불안을 해소하기 위한 실질적인 해법을 모색한다.
또 영남과 호남으로 대표되는 고착화된 지역주의의 원인과 극복 방안도 논의한다. 지역을 하나의 정치적 성향으로 단순화하는 시각에서 벗어나 지역별 강점과 잠재력을 살리고 어느 지역에 살든 공정한 기회와 더 나은 미래를 꿈꿀 수 있는 환경을 조성하는 방안을 살펴본다. 아울러 진보와 보수, 이념과 진영을 넘어 갈등과 대립을 해소하는 방안을 찾는다.
한편 '국민통합, 대화가 필요해!'는 서로 다른 생각과 입장을 가진 국민들의 목소리를 직접 듣고 상호 이해와 공감의 장을 마련하고자 기획된 청와대 유튜브 라이브 프로그램이다. 지난 4회 방송에서는 워킹맘·워킹대디를 주제로 직장과 육아를 병행할 수 있는 사회를 만들기 위한 과제와 제도는 있어도 실제로 사용할 수 없는 사각지대에 대해 논의했다.
the13ook@newspim.com